Volvo Car Turkey'e yeni genel müdür

2020’den bu yana Volvo Car Turkey’nin Genel Müdürü olan Magnus Boman’ın ardından koltuğunu devralacak isim belli oldu.

Uzun yıllar Volvo Car Turkey’de görev yaptıktan sonra son olarak Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü’ne atanarak uluslararası deneyim kazanan Alican Emiroğlu, Volvo Car Turkey’nin Genel Müdürü görevine getirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Emiroğlu, 2001 yılında Volvo yetkili servisinde kariyerine başladı.

Daha sonra 2004 yılında Volvo Car Turkey’e geçen Emiroğlu lojistik, planlama, servis, satış gibi ticari operasyonların çeşitli alanlarında yöneticilik yaptı. Volvo Car Turkey bünyesinde satış direktörü olarak görev almasının ardından ticari operasyonların birçok alanında deneyim kazanan Emiroğlu, 2018 yılında Volvo Cars EMEA Importers’da Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı.