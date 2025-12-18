Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa von der Leyen, "Yahudi kültürünün, Avrupa kültürü olduğunu" savundu | Dış Haberler

        von der Leyen, "Yahudi kültürünün, Avrupa kültürü olduğunu" savundu

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Yahudi tarihi ve kültürünün, Avrupa tarihi ve kültürü olduğunu" iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 04:30 Güncelleme: 18.12.2025 - 04:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        von der Leyen, "Yahudi kültürünün, Avrupa kültürü olduğunu" savundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ursula von der Leyen, Brüksel'de Avrupa Yahudi Derneği (EJA) tarafından düzenlenen Hanuka (Işık) Bayramı etkinliğinde konuştu.

        Sözlerine Avustralya'daki saldırıda hayatını kaybedenleri anarak başlayan von der Leyen, "Özellikle Avrupa'da, antisemitizm zehrine yer olmamalıdır çünkü ibadet, ifade ve kaygısız yaşama özgürlüğü AB için temel unsurlardır." dedi.

        Ursula von der Leyen, "Yahudi tarihi ve kültürünün, Avrupa tarihi ve kültürü olduğunu" ileri sürerek, "Avrupa'nın tam anlamıyla gelişmesi için Yahudi yaşamının gelişebilmesi gerekir. Bu, AB'de benimsenen bir ilkedir ve bu yoldaki çalışma, özellikle ibadethaneler için güvenlik ve emniyetle başlar." diye konuştu.

        AA'nın haberine göre; gençlerin ve savunmasız grupların çevrim içi manipülasyonunu önlemek için daha fazla çalışmaları gerektiğini ifade eden von der Leyen, çevrim içi platformlarda antisemitizmle mücadele konusunda "güvenilir bildirimcilerle" çalıştıklarını söyledi.

        AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, yasa dışı olarak değerlendirilen içerikleri tespit etmek ve çevrim içi platformları uyarmakla sorumlu "güvenilir bildirimciler" olarak tanımlanan görevliler bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ursula von der Leyen
        #avrupa
        #Yahudilik
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici