Doyasıya eğlendiler

Malatya Vosvos Severler Derneği, down sendromlu çocuklar için gaza basarak, farkındalık oluşturdu. Vosvos tutkunları, down sendromlu çocukları arabalarını bindirdi, önce şehir tutu attırdı daha sonra aileleriyle birlikte piknik yaptı.

'Aynı hayatı paylaşıyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe herkes sloganın yazılı olduğu tişörtle katıldı. Down sendromlu çocuklar önce vosvosların çevresinde bir süre gezindi, daha sonra araçlara bindi. İlk olarak emniyet kemerlerini takan çocuklar, kendilerini görüntüleyen ailelerine ise sevimli pozlar vermeyi ihmal etmedi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yanından hareket eden vosvoslar daha sonra Turgut Özal Tabiat Parkı'nda bir süre tur attı. Doyasıya eğlenen down sendromlu çocuklar, vosvos tutkunlarıyla piknik yaparak unutulmaz bir gün yaşadılar.

Malatya Vosvos Severler Derneği Üyesi Ömürcan Çekmegeli, "Biz engel değil, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım herkes bu şekilde duyarlı olur. Böyle etkinlikler ve sayımız artar, bizde arkadaşlarımıza yardımcı oluruz" dedi.

Çekmegeli, down sendromlu çocuklarla Malatya turu atmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Böyle etkinliklerde yer alıyoruz. Dikkat çekmek için güzel bir araç vosvos" diye konuştu.

Derneğin eski üyelerinden Vahap Yılmaz ise "Çocukları gezdirmek, onları sevindirmek güzel bir şey. Onlarla birlikte olup, farkındalık oluşturduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Malatya Down Sendromlular Derneği Spor Kulübü Başkanı Nursel Vardı ise Malatya Vosvos Severler Derneği'nin düzenledikleri etkinliğin kendilerini çok duygulandırdığını kaydederek, "Belki bir başkası için çok önemli değil ama bizim çocuklarımız için çok önemli. Onlar için yapılan her farklı şey, onların farkındalıklarının ne kadar kabul edildiğiyle ilgilidir. Toplumdaki yerleriyle de ilgili. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. İnsanların içinden bu çocuklarla ilgili bir şey geçiyorsa, bir şeyler yapmak istiyorlarsa lütfen bize ulaşsınlar. Güzel zaman geçirmek için tamda zamanıdır. Onlara sevgiyle kucaklarını açsınlar. Onlarda toplumdaki o güzellikleri görsünler, farkındalıkları hissetsinler. Biz, hep birlikte hayatı paylaşıyoruz. Hepimiz aynıyız, hayatı paylaşıyoruz. Bir tebessümle bin mutluluğa vesile olsunlar" diye konuştu.

Vardı, 2016 yılında Malatya Down Sendromlular Derneği Spor Kulübü'nü kurduklarını anımsatarak, "O günden itibaren öğretmenlerimiz Ali Karaca ve Sonay Şahin'in koordinatörlüğünde, İnönü Üniversitesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü öğrencilerimizin katkılarıyla, yeni kurulan derneklerle birlikte gönüllü olarak çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Eğitimlerimizin en önemli bölümünü spor etkinlikleri oluşturuyor. Bunun içinde voleybol, jimnastik, yüzme, atletizm, bowling her branşta özel çocuklarımızı görebilirsiniz. Şuanda 370'e yakın madalyamız var" dedi.