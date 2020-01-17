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VSY Biotechnology, Ticaret Bakanlığı'nın rekabet avantajı bulunan, uluslararası markalaşma yeteneğine sahip ve güçlü ürün grupları ile öne çıkan firmaları kapsayan Turquality Marka Destek Programı'na dahil olduğunu duyurdu.

Bu program ile Ticaret Bakanlığı nezdinde, kurumsal, finansal ve operasyonel çerçevede firmalara destek sağlanıyor, markalaşmaya yönelik önemli bir platform oluşturuluyor.

Üye firmaların, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini içeren bütün süreçlerinde, yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerine güç katmak amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Desteklenen firmalar, kendi markalarıyla uluslararası alanda iyi bir global oyuncu olarak Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, tüm dünyada sınırların kalktığı ve yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde, şirketlerin sürdürebilir işletme modellerini benimsemesi gerektiğini belirtti.

Varlıbaş, "Sürdürülebilir ve verimli bir mekanizmaya sahip kurumsal bir yapının oluşturulması şirketler için zorunlu bir hale dönüştü. Günümüzde, hiçbir şirket geleneksel iş yapış modelleriyle varlığını sürdüremeyecektir. Yönetişim kavramına odaklı, uzmanlaşmış, çevre ve insan varlıklarının kalıcılığı yönünde çalışmalarını sürdüren şirketler 21’inci yüzyılın ekonomisinin aktörleri oluyor" dedi.

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Fatih Ergin ise, "Bu program, VSY Biotechnology’nin uluslararası pazarlarda daha etkin rol almasında etkili olacaktır" ifadesini kullandı.