Vücuttaki etkisi açısından işlenmiş beyaz unun da şekerden farkı yok. Peki, şekeri nasıl bırakacağız? İşte o tüyolar...
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Bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları tartışılmayacak kadar güçlü. Dünyayı saran obezite salgınının ve kronik hastalıkların arkasında şeker var. Kalp hastalıkları, kanser, bunama, Tip-2 diyabet gibi pek çok hastalık dönüp dolaşıp şekerle ilişkilendiriyor. Vücuttaki etkisi açısından işlenmiş beyaz unun da şekerden farkı yok.
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ŞEKER KOKAİNDEN 8 KAT DAHA FAZLA BAĞIMLILIK YAPIYOR!
Şeker, kokainden sekiz kat daha bağımlılık yapıcı. Şeker ve una bağımlı olmak psikolojik değil, biyolojik. Hormon ve nörotransmitterlerin şeker alışkanlığı, kontrolsüz bir yeme isteğine sebep oluyor.
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Amerikalıların yüzde 70'inin obez olmasının sebebi de bu bağımlılıktır. Yapılan bir araştırmada, yüksek şekerli bir milkshake’in, sadece kan şekerini ve insülini artırıp kişinin daha fazla şeker aşermesine sebep olmakla kalmayıp, aynı zamanda beyinde de büyük değişikliklere sebep olduğu gözlemlendi.
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ŞEKERİ VÜCUDUNUZDAN 10 GÜNDEATIN!
Eat Fat Get Thin kitabının yazarı, fonksyonel tıp uzmanı Mark Hyman şekeri vücudunuzdan atmak ve bağımlılıktan kurtulmak için 10 gün yeterli diyor. Şeker detoksu yapan 600 kişi 10 günde tatsız diyet yemekleri yemek zorunda kalmadan ve açlık çekmeden totalde 1800 kilo vermeyi başarmış.
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10 gün boyunca şekeri tamamen hayatınızdan çıkarttığınızda kendinizi çok daha enerjik ve hafif hissedeceksiniz. Bu süreçte kazanacağınız yeni alışkanlıklarla detoks sonrası da daha sağlıklı seçimler yapmanız mümkün. İşte Dr. Hyman’ın şeker detoksu tavsiyeleri:
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KARAR VERİN...
Detoksa ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek için, yapabileceğiniz üç küçük anket var. Eğer bu sorulardan herhangi birine cevabınız evet ise, şeker detoksu denemeniz çok faydalı olacaktır. Karın bölgenizde yağlanma var mı? Aşırı kilolu musunuz? Şeker ve karbonhidrat aşerir misiniz? Kilo vermekte zorlanıyor musunuz?
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Yemek yedikten sonra uykunuz geliyor mu? Şeker ve un yemeyi kestiğinizde yoksunluk belirtileri gösteriyor musunuz? İyi hissedebilmek için sürekli daha fazla yiyor musunuz? Şişkinlik, gaz, reflü, hassas bağırsak, eklem ve kas ağrısı, hafıza ve ruh hali problemleri, sinüs ve alerji semptomları yaşıyor musunuz?
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BİRDEN BIRAKIN
Biyolojik bir bağımlılıktan kurtulmanın tek yolu aniden bırakmaktır. Bağımlılar sadece bir içki, veya bir sigara ile duramazlar. Tamamıyla bırakın. Şekeri, unlu ürünleri, yapay tatlandırıcıları, trans ve hidrojenize yağ ve MSG içeren her şeyi bırakın. 10 gün boyunca, kutuda, pakette, konserve olarak gelen hiçbir şey yemeyin. Tamamen doğal gıdalarla beslenin.
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YÜKSEK KALORİLİ İÇECEKLER TÜKETMEYİN
Sıvı formundaki şeker katı besindekinden daha kötüdür. Sıvı şeker direkt olarak karaciğerinize gider, ve göbek bölgesinde yağlanmaya sebep olur. Tok da hissetmezsiniz, bu yüzden gün boyu daha fazla yemek tüketirsiniz.
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GÜNÜNÜZE PROTEİNLE GÜÇ KATIN
Her öğünde protein tüketmek, kan şekerinizi dengelemenin en iyi yoludur. Gününüze çiftlik yumurtası ile başlayın. Kuruyemiş, balık, yumurta gibi protein açısından zengin gıdaları, her öğüne katmayı deneyin.
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YAĞ DEĞİL ŞEKER ŞİŞMANLATIYOR!
Yağ sizi şişmanlatmaz, şeker şişmanlatır. Yağ sizi doyurur, kan şekerinizi dengeler ve hücrelerinize enerji verir. Proteinle birlikte, her öğünde sağlıklı yağlar tüketin. Kuruyemiş, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, avokado ve omega-3 sağlıklı yağlara örnek olabilir.
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ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLUN
Kan şekerinizin düştüğü bir anda havaalanı, ofis, veya alışveriş merkezi gibi bir yerde olmak detoksunuzu bozmanıza sebep olabilir. Bunu önlemek için, yanınızda acil durum yemek çantası taşıyın. Sağlıklı yağlar ve proteinle dolduracağınız bu çanta, ani acıkma anlarında detoksa devam edebilmenizi sağlayabilir.
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YEMEK YERİNE NEFES!
Stres kortizol gibi hormonlar salgılamamıza sebep olur. Kortizol yükselince karnımız acıkır. Araştırmalara göre derin nefes almak stres seviyenizi düşürerek vücudunuzu yağ depolamak yerine yağ yakmaya teşvik ediyor.
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MİDE YANMASININ ÖNÜNE GEÇİN!
Araştırmalara göre mide yanması kan şekerinin dengesini bozuyor. Mideyi yakan besinlerin arasında şeker, un ve trans yağlar başı çekiyor. Ayrıca alerjik olduğunuz besinler de mide yanmasına sebep olabiliyor. 10 günlüğüne süt ürünlerini ve glüteni bırakmayı deneyin. Bunları bırakmak zor olabilir, ama 2-3 gün tüketmedikten sonra, enerjinizin yerine geldiğini fark edeceksiniz.
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İYİ UYUYUN!
Az uyumak karbonhidrat aşermenize sebep olur. Yapılan bir araştırmada, önerilen 8 saatlik uykudan sadece 2 saat az uyuyan üniversite öğrencilerinin açlık hormonlarının arttığı görülüyor. Yeterince uyku alamayınca, vücut daha fazla enerji istiyor, bu yüzden şekere yöneliyor. Uyumak, aşırı yeme alışkanlıklarına karşı en iyi savunma.
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