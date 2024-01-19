Vücudu sessizce tehdit eden Behçet hastalığı! Bu belirtiler varsa mutlaka doktora koşun!

4 Şurada Paylaş!









BEHÇET HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

Behçet hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Bu hastalığın tedavisinde, semptomları kontrol altına almak ve komplikasyonları önlemek amaçlanır. Behçet hastalığı için kremler, pastiller, gargaralar ve spreyler gibi topikal kortikosteroidler genellikle ağız ve genital ülserler için önerilen ilk tedavi yöntemidir. Behçet hastalığında beyin, büyük damar (arter ve ven), akciğer, mide barsak tutulumları ve kalp tutulumlarında ise ihmal edilirse ölüm görülebilir.