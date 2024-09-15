Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Vücudun zaman dilimine uyum sağlama mücadelesi: Uzun yolculukların kabusu jet lag neden olur?

        Uzun yolculukların korkulu rüyası: Jet lag nedir, neden olur?

        Uzun uçuşlar sonrasında kendinizi bitkin, uykusuz ve yerinizden kopmuş gibi mi hissediyorsunuz? Zaman dilimleri arasında hızla geçiş yapmak vücudunuzun biyolojik saatini alt üst edebilir. Peki, jet lag tam olarak neden olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 15.09.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Farklı bir ülkeye seyahat ettikten sonra uyku düzeniniz şaşıyor ve gün boyu bitkin mi hissediyorsunuz? Bu durum, jet lag adı verilen ve biyolojik saatinizi etkileyen bir rahatsızlık olabilir. Peki, vücut bu dengesizliği neden yaşar?

        2

        JET LAG NEDEN OLUR?

        Yeni bir zaman dilimine geldiğinizde, sirkadiyen ritimleriniz hala ayrıldığınız günün saatine alışmış durumdadır. Bu durumda, vücudunuz uyum sağladıkça jet lag semptomları yaşayabilirsiniz.

        3

        Sağlık uzmanları jet lag'i, öncelikle üçten fazla zaman diliminde seyahat ettiğinizde ortaya çıkan geçici bir uyku sorunu olarak değerlendirmektedir. Ancak birden fazla zaman diliminde seyahat eden herkesi etkileyebilir.

        4

        Buna ek olarak, uykusuz kalmak, rahatsız bir pozisyonda uzun süre oturmak, aşırı miktarda kafein veya alkol almak, değişken kabin hava basıncı ve düşük hava kalitesi solumak gibi bazı seyahat koşulları jet lag'in ortaya çıkma olasılığını artırır.

        5

        JET LAG DOĞU'YA MI BATI'YA MI GİDERKEN DAHA KÖTÜDÜR?

        Sirkadiyen ritminizin yeni zaman dilimine uyum sağlama hızı, geçtiğiniz zaman dilimlerinin sayısına ve seyahatinizin yönüne bağlıdır. Tipik olarak, doğuya seyahat etmek jet lag'i daha da kötüleştirir.

        6

        Bazı uzmanlar bunun nedeninin doğuya doğru seyahatin iç saatinize doğrudan ters düşmesi, batıya doğru uçmanın ise sizi daha uzun süre gün ışığına maruz bırakması olduğunu düşünüyor. Bu gün ışığı, batıya doğru seyahatin daha kolay ayarlanmasını sağlayabilir - özellikle de iç vücut saatiniz ışığa (ve karanlığa) maruz kalmanıza çok yakından bağlı olduğu için.

        7

        Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada araştırmacılar, uçtuğunuz yöne bağlı olarak jet lag'den kurtulmanızın ne kadar süreceğini göstermek için matematiksel bir model kullandılar. Buldukları sonuç, dokuz zaman dilimi boyunca seyahat etmeniz durumunda, batıya uçarsanız iyileşmenizin sekiz gün alacağıdır. Ancak, doğuya uçarsanız, iyileşmeniz 13 gün kadar sürebilir.

        8

        JET LAG BELİRTİLERİ

        Jet lag belirtileri sadece kişiden kişiye değişmekle kalmaz, aynı kişi her uçuştan sonra farklı belirtiler yaşayabilir. Bu durum, sağlık hizmeti sağlayıcılarının neyin jet lag ile ilgili olduğunu ve neyin başka bir şeyden kaynaklanabileceğini belirlemesini zorlaştırmaktadır.

        9

        Bununla birlikte, jet lag yaşayan çoğu insan, üç veya daha fazla saat dilimi arasında uçtuklarında tipik olarak aşağıdaki belirtilerden birden fazlasını yaşar:

        Gastrointestinal sorunlar, iştah azalması, anksiyete, depresyon, yorgunluk, baş ağrısı, konsantre olamama, sinirlilik, fiziksel veya zihinsel görevlerde düşük performans.

        10

        Ayrıca, birden fazla saat diliminden geçmenin düzenli kullandığınız ilaçların zamanlamasını etkileyebileceğini unutmamak önemlidir. Günde birden fazla doz almanızı gerektiren bir ilaç kullanıyorsanız, doz programınıza uymanızı sağlayacak stratejiler için bir sağlık uzmanıyla konuşmak isteyebilirsiniz.

        Kaynak: Health

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Antalya'da arkadaş dehşeti: Öldüren 17, ölen 16 yaşında
        Antalya'da arkadaş dehşeti: Öldüren 17, ölen 16 yaşında
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı