Bazı uzmanlar bunun nedeninin doğuya doğru seyahatin iç saatinize doğrudan ters düşmesi, batıya doğru uçmanın ise sizi daha uzun süre gün ışığına maruz bırakması olduğunu düşünüyor. Bu gün ışığı, batıya doğru seyahatin daha kolay ayarlanmasını sağlayabilir - özellikle de iç vücut saatiniz ışığa (ve karanlığa) maruz kalmanıza çok yakından bağlı olduğu için.