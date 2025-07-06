Vücudundaki kırıklarla hastaneye gitti, lösemi olduğu ortaya çıktı

Fatsa’da yaşayan Taşlı ailesi, oğulları Muhammet Emin’in sık sık kemik kırıkları yaşaması nedeniyle Fatsa’daki hastanelere başvurdu. Sağ ve sol ayaklarında, bileklerinde ve omurgasında oluşan toplam 6 kırık sonrası Samsun’a gelen Taşlı ailesi, buradaki özel bir hastanede yapılan tetkiklerde, kemik zayıflığının altında yatan nedenin lösemi olduğunu öğrendi. 15 Ekim 2024 tarihinde konulan teşhisin ardından Muhammet Emin Taşlı için tedavi süreci başladı. Annesi ile birlikte Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği’nin (LÖSAM) Nakil Aileleri Destekleme Projesi (NADEP) konuk evinde kalan Taşlı, 8 ay sonra sağlığına kavuştu. Taşlı, hastalığın nüksetme ihtimaline karşı 5 yıl boyunca düzenli olarak takip edilecek.

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Tedavinin güzel geçtiğini ve oğlunun sağlığına kavuştuğunu belirten 2 çocuk annesi Saliha Taşlı, “Oğlum lösemi hastalığına yakalandı. Burada tanısı konuldu. Tedavimiz çok güzel bir şekilde ilerledi. Şu an oğlum iyileşti. Ama 5 yıl takipte olacak. Çok şükür bu duruma kadar geldik” diye konuştu.