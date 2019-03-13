Vurgun dizisinin bu akşam yayınlanacak 6. bölümüyle birlikte final yapmasına karar verildi.Vurgun'un başrolünde Deniz Çakır, Erkan Petekkaya ve Emre Kınay yer alıyordu. İddialı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle birlikte Vurgun dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. İşte Vurgun'un final bölümünde yaşanacaklar...

VURGUN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ekranlara iddialı bir giriş yapan Vurgun dizisi, geride kalan 5 haftada reytinglerde istediği sonucu alamadı. Kanal yönetimi ve yapımcı şirket bu yüzen Vurgun'un bu akşam yayınlanacak 6. bölümüyle final yapmasına karar verdi.

ERKAN PETEKKAYA'DAN VURGUN MESAJI

Vurgun'un başrol oyuncusu Erkan Petekkaya Instagram hesabından "Bitti. Bizi izleyen herkesin emeğine sağlık. Sevgiler, selamlar" notunu düştüğü bir video paylaştı.

VURGUN 6. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Büyük sırrı öğrenen Kemal, oğlunu ve sevdiği kadını geri almak için elinden geleni yapar. Bu durum Vedat’ı çileden çıkarır, Reyhan’ın Kemal’e dönmemesi için son ve en büyük kozunu kullanır… Reyhan şimdi bir seçim yapmak zorundadır; Vedat’a rağmen Kerem’e gerçek babasının Kemal olduğunu söyleyebilecek midir? Yoksa Vedat’ın tehditlerine boyun mu eğecektir?

Fakat herkesin bilmediği bir şey vardır… Kerem bu ailenin sırlar üzerine kurulu olduğunu sezmeye başlar. Vedat’ın tüm oyunlarına rağmen Kerem gerçeğe adım adım yaklaşır…