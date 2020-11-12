"Yeni aracımı alana kadar bunu kullanıyorum"

"Vurma ne olur!" İşte Alev Alev ön izleme sahnesi

HABERTURK.COM

Alev Alev'in bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde; korkunç sarnıç yangını sonrası her şey alt üst olmuştur. Kızı Güneş'e çizdiği resimle mesaj bırakan Cemre, Çelebi hayatta olduğunu öğrenmeden, kızını alıp kaçabilme planı yapmaktadır. Rüya'nın, “Bir katille asla evlenmem!” sözleri ile gururu kırılan İskender, Rüya'yı ve babası Kenan'ı bitirecek planın düğmesine basar.

Gözlerini yeni bir evde, yeni bir kimlikle açan Çiçek, Tomris'ten "Kızımın yerine geç! Şimal Ol!" teklifini duyar ama asla bu oyuna girmeyeceğini söyleyerek teklifi şiddetle reddeder. Sarnıç yangınının alevleri ile kül olan hayatlarının nereye savrulacağını kimse bilmemektedir.

Alev Alev, merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Alev Alev'in Sosyal Medyaya Özel Ön İzleme Sahnesi;