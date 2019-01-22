TRT1'in yeni dizilerinden Vuslat'ın 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranlara gelen Vuslat 3. bölümde ortalık karışıyor. Aziz tutuklanıyor. Perihan kendisinin organizasyonunu yaptığı doğum günü partisinde oğlu Aziz'in tutuklanmasına şahit olunca perişan oluyor. İşte, Vuslat 4. yeni bölüm fragmanı...

VUSLAT 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT 3. BÖLÜM ÖZETİ

Aziz’in yolu Meczup’la yeniden kesişiyor. Kerem; Fırat ve Feride’ye reddedemeyecekleri teklifler yapıyor. Davut, Şükrü’yü aramaya devam ediyor. Feride ve Hasibe’nin konuşmasını duyan Faik karakolun yolunu tutuyor. Salih, Ahmet ve Tekin’i gizemli bir göreve çıkarıyor. Aziz, nezaretten çıkınca herkesle yüzleşiyor. Meczub, gizemli bir şekilde salıveriliyor. Kerem, oyunlarını oynamaya devam ediyor. Fırat, mahalleye caka satmaya dönüyor ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kerem’in gizli planı hiç beklenmedik bir olayla sonuçlanıyor.

VUSLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Başrollerini, Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı dizisi Vuslat, kadrosunda yer alan Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla

Halis, Gözde Kaya gibi isimler var.

VUSLAT DİZİSİ KARAKTERLERİ

Aziz karakteri: Kadir Doğulu

Feride: Devrim Özkanü

Kerem Saltuk: Ümit Kantarcılar

Fırat Çağlar: Baran Bölükbaşı

Çakal Necmi: Özcan Varaylı

Sevim Dilbaz: Şeyla Halis

Sultan Korkmazer: Gözfe Kaya

Meczup Abdullah: Erdem Akakçe

Tahsin Korkmazer: Osman Alkaş