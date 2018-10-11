Ağır ticari araçların güvenliğini, verimliliğini ve bağlanabilirliğine yönelik teknolojiler geliştiren Wabco, Türkiye’de 1982 yılında, İntermobil ile başladığı operasyonlarına, doğrudan yatırım ile devam etme kararı aldı. Türkiye'de genişleme stratejisini desteklemek, yerel satış sonrası müşterilerinin ve ağır ticari araç üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, İstanbul’da bir lojistik ve dağıtım merkezi yatırımı gerçekleştirdi. Ağustos 2018’de 100 milyon TL’lik bir yatırım ile hayata geçen lojistik ve dağıtım merkezi, ağır ticari araç üreticilerinin WABCO’nun ürünlerine daha hızlı ulaşmasını, lojistik ve stok maliyetlerini azaltarak verimliliklerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Wabco’nun 36 yılı aşkın süredir Türkiye’deki temsilciği ve stratejik çözüm ortaklığını yürüten İntermobil’in tedarik zinciri yönetimini üstlendiği lojistik ve dağıtım merkezi, 2 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. 85 milyon TL’lik stok ürünü barındıracak olan merkezde, 20 kişi istihdam edilecek. Wabco, yeni lojistik merkezi ve Türkiye’deki genişleme stratejisi kapsamında, 2022 yılında tedarikçi sayısını 32’ye, satın almayı da 720 milyon TL’ye çıkarmayı amaçlıyor.

Halihazırda alanında ürünleriyle Türkiye treyler ve otobüs endüstrisinde yüzde 85, kamyon endüstrisinde de yüzde 65 pazar payına sahip olan Belçika merkezli marka, 2011 yılında kurulan Wabco satın alma ofisi aracılığıyla, Türkiye’deki 20’yi aşkın yerel tedarikçiden 2018 yılında 330 milyon TL’lik satın alma gerçekleştirdi.

'YATIRIM EKOSİSTEMİ KURDUK'

Wabco’nun lojistik ve dağıtım merkezi yatırımın detaylarını paylaştığı toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Wabco’nun bu yatırımı Türkiye ekonomisi ve yatırım ortamımıza duyduğu güveni gösteriyor. Wabco’nun gelecek dönemde yapacağı yatırım ekonomimiz için problem olan cari açık ve katma değerli üretim gibi konularda sektöre ve ülke ekonomisine ciddi katkı yapacaktır" dedi.

Otomobil sektöründe geleceğin teknolojilerini Türkiye'ye kazandırmanın önemine değinen Ermut, "Wabco’nun yatırımı bu anlamda ayrı bir önem ifade ediyor" diye konuştu. Arda Ermut yabancı yatırımcıların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Üretim yapan, sanayiye katkı sağlayan, teknolojilerini Türkiye'ye transfer eden ve ihracat yapan yerli ve uluslararası tüm yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bunu yaparken bir yatırım ekosistemi oluşturuyoruz. Girişimciliği nasıl güçlendiririz, yatırım ortamını nasıl iyileştiririz ve böylece ülkemizde nasıl daha çok nitelikli üretim yaparız, bunu düşünüyoruz ve bu yönde adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ANA ÜS OLACAK'

Wabco Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jacques Esculier, lojistik ve dağıtım merkezinin Türkiye’deki yatırımları için bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Esculier, "Lojistik ve dağıtım merkezi yatırımımız ilk etapta Türkiye’deki müşterilerimizle yakın gelecekte ise tedarikçilerimizle iş hacmimizi artıracak. Gelecekte sadece Türkiye’de değil, bölgede planladığımız yatırımlar için de ana üs görevi üstlenecek” diye konuştu. Jacques Esculier, Türkiye’de yatırım için köklerini derinleştireceklerini, Türkiye’nin Wabco'nun üretim ve ARGE merkezi yatırımı için en büyük adayı olduğunu belirti.

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