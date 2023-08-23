Waffle tarifi ve yapılışı: Evde waffle nasıl yapılır, malzemeleri neler? Çikolata ve meyve severlerin çok sevdiği lezzetlerden biri de waffledır. Çeşit çeşit ve renk renk meyvelerin çikolata ile muhteşem bir uyum sağladığı Waffle çocuklarında en sevdiği tatlılardan biridir. Dışarıda Waffle yemekten artık sıkıldınız ve kendi Waffle hamurunuzu kendiniz yapıp evde keyifle yemek mi istiyorsunuz? O zaman sizin için hazırladığımız Waffle tarifi ile siz de dışarıda yediğiniz kadar lezzetli bir Waffle yapabilirsiniz. Gelin evde kolay ve pratik Waffle nasıl yapılır, üzerine hangi meyveler konulur, püf noktaları neler birlikte bakalım.

Waffle tatlısı genellikle dışarda tükettiğimiz bir tatlıdır. Fakat son zamanlarda Waffle makinasının da üretilmesiyle birlikte artık evlerimizde de kolaylıkla Waffle yapılabilir hale geldi. Fakat Waffle makineniz yok ise üzülmenize gerek yok; dilerseniz tost makinenizi kullanarak siz de lezzetli bir Waffle hamuru yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece Waffle malzemelerini hazır etmek ve işe koyulmaktır. Waffle üzerine süreceğiniz çikolatayı evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Isıttığınız krema içerisine çikolata parçacıkları koyun ve karıştırın. İşte çikolata sosunuz hazır!

Waffle yapımı sırasında bazı püf noktalar bulunur. Bu püf noktalar Waffle hamurunun daha iyi pişmesini sağlar. Öncelikle hazırladığınız Waffle hamurunun 20-25 dakika buzdolabında dinlenmesi hamurunuzda güzel bir doku sağlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda hamur içerisinde kullanacağınız süt ve yumurtanın oda ısısında olmasına da dikkat etmeniz gerekir. Waffle üzerine koyacağınız meyvelerin taze olması önemlidir. Özellikle çileğin kendini salmamasına dikkat etmelisiniz. Evinizde waffle makinesi, tost makinesi gibi elektronik alet yok ise üzülmeyin waffle tavada da yapılabilir. Waffle hamurunuzu bir miktar yağ ile tavada pişirebilirsiniz.

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Kaç kişilik:5 kişilik

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori: 1 porsiyon 470 kalori

Waffle Malzemeleri

2 adet oda sıcaklığında yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt (200 ml)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sıvı yağı

Servisi için:

2 yemek kaşığı Nutella ya da herhangi bir çikolata kreması (30 gram kadar)

2 yemek kaşığı fındık kreması

5 adet çilek

1 adet kivi (isteğe bağlı)

1 adet muz

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı dövülmüş fındık

½ yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Waffle Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Waffle yapılışı için öncelikle derin bir karıştırma kabı alalım. Kabımızın içerisine 2 adet yumurtayı kıralım. Yumurtanın rengi açılıp köpürene kadar mikser yardımıyla çırpalım. Mikseriniz yok ise tel çırpıcı da kullanabilirsiniz.

Üzerine 1 su bardağı sütü ilave edelim.

1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı, 4 yemek kaşığı sıvı yağı ve tuzu da ekleyerek karıştıralım.

Hafif akışkan bir kıvama sahip harç elde edelim.

Waffle makinesini ya da tost makinenizi fırça yardımıyla yağlayalım.

Hazırladığımız harçtan 1 kepçe alalım ve makineye dökelim.

Makinenin kapağını kapatalım ve orta ısıda pişirelim. Pişirme işlemi sırasında arada kontrol edelim.

Hazırladığımız waffle harcı bitene kadar bu işlemi tekrar edelim.

Waffle hamurumuz renk aldığında artık hazır demektir. Dışı çıtır içi yumuşak olmalıdır.

Waffle servis tabağımıza alalım.

Üzerine Nutella veya herhangi bir çikolata kremasını ve fındık kremasını sürelim.

Çilek, muz ve kiviyi dilimleyelim. Waffle üzerine sırasıyla dizelim.

Meyvelerin üzerine Hindistan cevizi, Antep fıstığı ve dövülmüş fındık serpiştirelim.

Dilerseniz başka meyve ve süslemeler de ekleyebilirsiniz.

Waffle hazır.

Afiyet olsun

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