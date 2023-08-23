Mercimek köftesi tarifi ve yapılışı: Mercimek köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Altın günlerinin olmazsa olmazı mercimek köftesi öğrenciler tarafından da çok severek tüketilen bir yiyecektir. İçerisinde mercimek, ince bulgur, soğan ve yeşil sebzelerin bulunması mercimek köftesinin sağlıklı ve besleyici olmasını sağlar. Siz de annelerinizin mercimek köftesi gibi tam ölçüsünde mercimek köftesi yapmak isterseniz hazırladığımız mercimek köftesi tarifi ile misafirlerinizin damağını şenlendirebilirsiniz. Gelin mercimek köftesi nasıl yapılır, dikkat edilmesi gereken püf noktaları nelerdir birlikte bakalım.

Mercimek köftesi yapılışı kimi kişilere göre zordur. Fakat sizin için hazırladığımız mercimek köftesi tarifi ile siz de kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Mercimek köftesi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara uyduğunuz müddetçe lezzetli ve tam kıvamında bir sonuç elde etmiş olursunuz. Mercimeğin haşlama suyunu çok fazla koymamalısınız. Size verilen ölçü eğer fazla geldiyse biraz azaltmanız mümkün. Fakat çok fazla su koyduğunuzda mercimekler çok haşlanır ve bu da köfte harcının lapa olmasına neden olur. Köfte harcınızı yoğururken macun kıvamını elde edebilmek adına harca yavaş yavaş ılık su ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan suyu tam miktarında eklemektir.

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Mercimeklerinizi pişirirken tam pişmesine dikkat etmelisiniz. Mercimekler diri kalarak dişe gelmemeli. Mercimek köftesini servis ederken marul veya kıvırcık yaprakları ile servis edebilirsiniz. Eğer servisinizin bekleme süresi var ise marul yapraklarını köftelerin üzerine kapatarak kurumasının önüne geçebilirsiniz. Kullandığınız biber salçasının tuz oranına mutlaka dikkat edin. Eğer biber salçanız tuzlu ise mercimek köftenizin içerisine koyacağınız tuz miktarını azaltabilirsiniz. Servis aşamasında limon dilimlerini hazırlayarak sunabilirsiniz.

Kaç kişilik: 6-7 kişilik

Hazırlama süresi:30-35 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori:1 porsiyon 348 kalori

Mercimek Köftesi Malzemeleri

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince bulgur

3 su bardağı sıcak su

2 tane kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

5 adet taze soğan

½ demet maydanoz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

Sunum için marul veya kıvırcık kullanabilirsiniz.

Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Mercimek köftesi yapımı için kırmızı mercimeği bol suda yıkayalım. Ardından sıcak suda kırmızı mercimeklerimizi kaynatalım.

Kırmızı mercimekler suyunu çekmeye başlayınca içerisine 1,5 su bardağı ince bulgur ekleyelim. Mercimeği ocaktan alalım.

Bulgurların şişmesi için tencerenin kapağını kapatalım. Yaklaşık 15-20 dakika dinlenmesini sağlayalım.

Bir tava alalım ve içerisine zeytinyağı koyalım.

2 tane kuru soğanı yemeklik doğrayalım ardından tavaya ilave edelim. Ocağın altını açalım ve soğanları 5-6 dakika kadar kavuralım.

Kavrulmaya başlayan soğanların üzerine biber salçası ve domates salçasını ilave edelim. Ardından tuz, kimyon, karabiber ve pul biberi ekleyelim.

Soğanlı karışımımızı 3-5 dakika daha kavuralım ve ocaktan alalım.

Dinlendirdiğimiz bulgur ve mercimek harcını soğanlı salça karışımına ekleyelim.

Maydanozu ince ince kıyalım.

Taze soğanı ince ince doğrayalım.

Doğradığımız tüm yeşillikleri harcımıza ilave edelim.

Tüm malzemeleri yoğurmaya başlayalım.

Harcın içerisindeki malzemeler özdeşleşene kadar güzelce elimizle yoğuralım.

Yoğurma işlemi bittikten sonra hazırladığımız harçtan ceviz büyüklüğünde alalım. Avuç içimizle sıkarak şekil verelim.

Tüm mercimek köftesi harcı bitene kadar elimizle şekil verelim. Arada avuç içinizi ıslatırsanız daha kolay şekil verebilirsiniz.

Şekil verdiğimiz köfteleri servis tabağına alalım.

Kıvırcıklarımızı yıkayalım ve servis tabağının kenarına koyalım.

Limon dilimleyip servis için hazırlayabilirsiniz.

Mercimek köfteniz hazır.

Afiyet olsun!

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