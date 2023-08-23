Kakaolu kek tarifi ve yapılışı: Kakaolu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kakaolu kek iştah açan ve damakları şenlendiren bir lezzet olarak karşımıza çıkar. Daha fırından çıkmadan evi saran mis gibi kakaolu kek kokusu insana mutluluk verir. Sade kek gibi kakaolu kek de lezzetiyle yiyenleri büyüleyen bir tattır. Bazen bir çay yanına bazen ise kahve yanına sunularak yiyenlerin keyifli bir vakit geçirmesini sağlar. Kakaolu kek yapmak kolay ve pratiktir. Siz de evinizde kakaolu kek yapmak isterseniz sizin için düzenlediğimiz kakaolu kek tarifi ile hem ailenizin hem de misafirlerinizin damaklarını şenlendirebilirsiniz.
Kakaolu kek yapılışı pratik olduğu gibi günün her öğününde keyifle tüketilebilir. Kakaolu kek 7’den 70’e herkesin sevdiği lezzetlerden biridir. Kakaolu kekinizi yanına bir eşlikçi hazırlamadan sunabileceğiniz gibi başka aperatif yiyeceklerle de ikram edebilirsiniz. Gerek özel günlerde gerek ise aileniz için akşam çayında keyifle yapabilirsiniz. Çocuklarında severek tükettiği bu lezzeti içine fındık, ceviz ve badem koyarak daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca çocuklarınıza kakaolu keki süt ile ikram edebilirsiniz.
Kakaolu kek yapılışı sırasında bazı püf noktalar bulunur. Bunlar arasında yumurtanın oda ısısında olması önemlidir. Oda ıssında bekleyen yumurta daha iyi çırpılır ve kekinizin daha iyi kabarmasını sağlar. Kek harcını aynı yönde çırpmak kekinizin yine iyi kabarmasını sağlayan önemli bir detaydır. Kekiniz pişerken ilk 15 dakika fırın kapağını açmamak gerekir. İlk 15 dakika içerisinde fırın kapağını açarsanız kekiniz sönebilir. Eğer evde kabartma tozunuz yok ise 1 çay kaşığı karbonat ile 4-5 damla limon suyunu karıştırıp kek harcına ilave edebilirsiniz.
Kakaolu Kek Malzemeleri
Kek kalıbını yağlamak için; tereyağı
Kek üzerine; Pudra şekeri
Kakaolu Kek Nasıl Yapılır?
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Afiyet olsun!