Waffle genellikle hazır yenilen ve oldukça popüler olan bir tatlı türüdür. Ancak kalori değeri oldukça fazla olan Waffle’ı yedikten sonra o kaloriyi harcamak epey uğraştırır. Ama bunun yanında damak zevkine hitap etmesi tüketilmesini artırmaktadır.

Waffle tarifi malzemeleri:

Hamuru için;

1,5 su bardağı un

2 tane yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Sıvı yağ

Üzeri için;

Nutella

Fındık ezmesi

Çikolata sosu

Damla çikolata

Muz

Kivi

Hindistan cevizi

Arzuya göre ilaveler yapabilirsiniz.

Waffle tarifi hazırlanması: