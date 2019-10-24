Waffle genellikle hazır yenilen ve oldukça popüler olan bir tatlı türüdür. Ancak kalori değeri oldukça fazla olan Waffle’ı yedikten sonra o kaloriyi harcamak epey uğraştırır. Ama bunun yanında damak zevkine hitap etmesi tüketilmesini artırmaktadır.
Waffle tarifi malzemeleri:
Hamuru için;
- 1,5 su bardağı un
- 2 tane yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- Sıvı yağ
Üzeri için;
- Nutella
- Fındık ezmesi
- Çikolata sosu
- Damla çikolata
- Muz
- Kivi
- Hindistan cevizi
Arzuya göre ilaveler yapabilirsiniz.
Waffle tarifi hazırlanması:
- Şeker ve yumurta köpük köpük oluncaya kadar mikser ile çırpılır.
- Sonra süt, vanilya ve kabartma tozu ilave edilir.
- Biraz daha çırpılır ve un eklenerek kıvam alması sağlanır.
- Kıvam sağlandıktan sonra waffle makinesinde ya da teflon bir tavada dökülerek alt üst pişirilir.
- Nutellayı Waffle ‘ın üstüne yayarak sürmeli ve kalan malzemeler de doğranarak üzerine eklenmelidir.
- Artık servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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