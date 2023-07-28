Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Wagner isyanı: Paralı asker şirketinin sahibi Prigojin, Afrika-Rusya zirvesinde görüldü

        Wagner isyanı: Paralı asker şirketinin sahibi Prigojin, Afrika-Rusya zirvesinde görüldü

        Rus paralı asker şirketi Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin, St. Petersburg kentinde yapılan Afrika-Rusya zirvesinde fotoğraflandı. Prigojin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) üst düzey yetkililerinden Büyükelçi Freddy Mapouka'yla el sıkışırken görüldü.

        Giriş: 28.07.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Wagner isyanı: Paralı asker şirketinin sahibi Prigojin, Afrika-Rusya zirvesinde görüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rus paralı asker şirketi Wagner’in patronu Yevgeni Prigojin, St. Petersburg kentinde yapılan Afrika-Rusya zirvesinde fotoğraflandı.

        Prigojin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) üst düzey yetkililerinden Büyükelçi Freddy Mapouka ile el sıkışırken görüldü.

        Fotoğraf, Wagner’in OAC’deki operasyonlarından sorumlu olduğu belirtilen Dimitri Siti tarafından Facebook’ta paylaşıldı.

        Bu, Prigojin’in Wagner’in Haziran’daki başarısız isyan girişiminden bu yana teyitli ilk görüntüsü oldu.

        Prigojinile Mapouka arasındaki görüşme St. Petersburg’daki Trezzini Sarayı’nda gerçekleşti.

        BBC Doğrulama Servisi, OAC yetkilisi ile Prigojin’in daha önce çekilmiş fotoğraflarıyla, son yayımlanan fotoğrafı yüz tanıma yazılımıyla kıyasladı ve yüzde 99’luk benzerlik buldu.

        Fotoğrafın arka planında görülenlerin de, Rus medyasının Prigojin’e ait olduğunu söylediği Trezzini Sarayı’ndaki otelle uyumlu olduğu tespit edildi.

        Aynı fotoğrafın arama motorlarında aratılması sonucunda da fotoğrafın yakın geçmişte internette görüldüğü saptandı.

        Prigojin geçen hafta da Belarus’ta görülmüştü. Wagner ile bağlantılı Telegram kanallarında yayımlanan videoda, Prigojin, Wagner savaşçılarını selamlarken görülmüş ve Ukrayna’da cephede son dönemdeki gelişmeleri “utanç” diye tanımlamıştı.

        Prigojin ayrıca Wagner’in ileride Ukrayna’daki savaşa yeniden katılabileceğini ima etmişti.

        Afrika-Rusya zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin, “küresel bir gıda krizinin” önlenmesine yardımcı olmak için Afrika’ya yönelen Ukrayna tahıl ihracatının yerini hem ticari hem de insani yardım anlamında alabileceklerini söyledi.

        Putin “Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye önümüzdeki üç-dört ay içinde 25-50 bin ton bedava tahıl vermeye hazır olacağız” dedi.

        Rusya geçtiğimiz günlerde, Türkiye ve BM’nin arabuluculuğunda varılan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden Afrika da dahil küresel pazarlara ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasından çekilmişti.

        Avrupa Birliği ise, Putin’in Afrika’ya bedava tahıl sözü vererek Afrika ülkelerini yanılttığına inandıklarını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya’nın büyük ihtimalle sözünü tutmayacağını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        10 şehidin katili öldürüldü
        10 şehidin katili öldürüldü
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        'Dur'madı, polise çarptı!
        'Dur'madı, polise çarptı!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda