Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Wanda Nara, davayı kaybetti

        Wanda Nara, davayı kaybetti

        Wanda Nara'ya mahkemeden büyük şok... Nara, Mauro Icardi karşısında nafaka davasını kaybedince sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 12:41 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinir kriz geçirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor...

        İki kızının velayeti için hukuk mücadelesi veren Wanda Nara, mahkemeden gelen nafaka kararıyla sarsıldı.

        Arjantin basınında yer alan iddialara göre; davanın reddedildiğini sunuculuğunu yaptığı programın çekimleri sırasında öğrenen Wanda Nara, kuliste sinir krizi geçirdi.

        Mahkemenin sadece nafaka talebini reddetmekle kalmayıp, çocukların Noel tatilini babaları Mauro Icardi ile geçirmesine hükmetmesi, Wanda Nara'nın Uruguay planlarını da altüst etti. Bu karar sonrası ünlü ismin setteki gergin anları Arjantin medyasında geniş yankı buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mauro Icardi
        #galatasaray
        #Wanda Nara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!