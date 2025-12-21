Wanda Nara, davayı kaybetti

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor...

İki kızının velayeti için hukuk mücadelesi veren Wanda Nara, mahkemeden gelen nafaka kararıyla sarsıldı.

Arjantin basınında yer alan iddialara göre; davanın reddedildiğini sunuculuğunu yaptığı programın çekimleri sırasında öğrenen Wanda Nara, kuliste sinir krizi geçirdi.

Mahkemenin sadece nafaka talebini reddetmekle kalmayıp, çocukların Noel tatilini babaları Mauro Icardi ile geçirmesine hükmetmesi, Wanda Nara'nın Uruguay planlarını da altüst etti. Bu karar sonrası ünlü ismin setteki gergin anları Arjantin medyasında geniş yankı buldu.