Wanda Nara ile L - Gante barıştı
Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyuran Wanda Nara ile L - Gante, aşklarına yeniden şans verdi
Mauro Icardi ile boşanma davası sürerken, rapçi L - Gante ile birliktelik yaşayan Wanda Nara, 6 Ocak'ta sevgilisinden ayrıldığını duyurmuştu. Nara; "Yollarımız birbirimizi kollamak ve işimize ve ailemize odaklanmak için ayrılıyor. Karmaşık ve acı dolu adli durumum bu kararı almamı sağladı, bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanım tamamen onlara bağlı" demişti.
Wanda Nara'nın ayrılık kararından sonra, "Icardi ile yeniden barışırlar mı?" sorusu akıllara gelirken, yıldız futbolcu sürpriz bir hamlede bulunmuştu. Nara'nın ayrılık kararından üç gün sonra da Icardi, China Suarez ile aşk yaşadığını ilan etmişti.
Ancak Wanda Nara ile L - Gante'nin ayrılığı uzun sürmedi. İkili, yeniden bir araya geldi.