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Wanda Nara ve Icardi için yeni iddialar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki ilişki adeta yılan hikayesine döndü. Wanda Nara'nın geçtiğimiz gün İstanbul'a gelerek Icardi ile birlikte Ofspor maçını izlemesi, 'barıştılar' şeklinde yorumlanırken, The Sun'da yer alan haberde ise çiftin barışmadığı ve Arjantinli futbolcunun Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte olduğu iddia edildi.

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  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki çalkantılı ilişki gündemden düşmüyor.
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    Bir ayrılıp bir barışan çift için ortaya atılan son iddia ise yeniden kafaları karıştırdı. 
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    Geçtiğimiz haftalarda Icardi ile ilişkilerini sona erdirdiklerini ve ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara, 8 Kasım'da Türkiye'ye gelip Galatasaray'ın Ofspor ile oynadığı maçı Icardi'yle birlikte tribünde takip etti.
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    İkilinin tribündeki pozları ve daha sonra Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yazdığı "Mükemmel randevum" ifadesi, çiftin barıştığı şeklinde yorumlanmıştı.
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    Ancak İngiliz The Sun ve Güney Amerika basınında yer alan haberlerde, Icardi ve Wanda Nara'nın barışmadığı hatta ipleri tamamen koparma noktasına geldikleri öne sürüldü.
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    The Sun, Wanda Nara'nın İtalyan televizyonunda Icardi'den bahsettiği sırada hıçkıra hıçkıra ağladığı görüntülere yer verdi.
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    Haberde; İtalyan televizyonuna ayrılıkla ilgili konuşan Wanda Nara'nın şu sözlerine yer verildi:
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    "Bu beni incitiyor çünkü ben sonsuza dek aşka inanan bir insanım. Seçtiğim adamın yanında yaşlanmaya inanıyorum. Ama bazen hayat sizi hayal kırıklığına uğratıyor."
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    Icardi'nin başkasıyla birlikte olduğunu belirten Wanda Nara, "Mauro, canı acısa da sana doğruyu söyleyen biri. Bu yüzden onunla neredeyse her zaman tartışırım. Ve bana biriyle görüştüğünü söyledi" dedi. 
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    Haberde; 29 yaşındaki futbolcunun beraber olduğu kişinin ise Türk oyuncu Devrim Özkan olduğu belirtildi. 
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    Geçtiğimiz günlerde Icardi ve Devrim Özkan'ın el ele temas ettiği görüntü, gündem yaratmıştı. 
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

    Devrim Özkan ise yaptığı açıklamada, Icardi ile sadece arkadaş olduklarını ifade etmişti. 
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri
  • Wanda Nara'dan Icardi için olay açıklama! Icardi, Devrim Özkan ile sevgili mi oldu? - Son dakika spor haberleri

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