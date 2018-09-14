Watford - Manchester United düellosu

Watford ve Manchester United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Watford 12 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Manchester United 6 puanda ve 10. sırada. Watford, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Manchester United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 119. İddaa'da Watford kazanır 3.30, berabere biter 3.20, Manchester United kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Watford önceki hafta Manchester United mücadelesinde 1-0 yenildi.

Manchester United ise Watford karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Watford, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Watford, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

Manchester United, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Manchester United 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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