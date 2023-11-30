Yeni sezon duyurusu 6 Ocak'ta yapılmıştı! Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?
Wednesday 2. sezon yayın tarihi, dijital platform Netflix'teki dizinin ilk sezonunu izleyenler tarafından sorgulanıyor. Yönetmen koltuğunda Tim Burton'un oturduğu Wednesday dizisinin 2. sezon tanıtımı 6 Ocak'ta yayınlanmıştı. İşte Wednesday 2. sezon yayın tarihine ilişkin merak edilenler....
İlk sezonu 22 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Wednesday dizisinin yeni sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Başrolünü Jenna Ortega'nın üstlendiği komedi ile korkunun harmanlandığı dizinin 2. sezon tanıtımı resmi Youtube hesabı üzerinden 6 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştı. İşte Netflix Wednesday yeni sezon tarihi detayları...
WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Wednesday 2. sezon fragmanı 6 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Fakat Wednesday 2. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı.
WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NE?
Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak.
Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi'nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.
WEDNESDAY OYUNCULARI KİMLER?
Wednesday Addams - JENNA ORTEGA
Enid Sinclair EMMA MYERS
Xavier Thorpe - PERCY HYNES WHITE
Tyler Galpin - HUNTER DOOHAN
Bianca Barclay - JOY SUNDAY
Ajax - GEORGIE FARMER
Eugene - MOOSA MOSTAFA
Larissa Weems - GWENDOLINE CHRISTIE