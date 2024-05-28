Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'dan Gazze paylaşımı: "İnsanlık nerede?" Netflix yapımı Wednesday'le adını bütün dünyaya duyuran Jenna Ortega, Instagram hesabından İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'yle ilgili bir paylaşım yaptı. ABD'li ünlü oyuncu gönderisinde Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi

Anadolu Ajansı Giriş: 28.05.2024 - 23:32 Güncelleme: 29.05.2024 - 00:44 facebook

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