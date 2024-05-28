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        Haberler Dünya Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'dan Gazze paylaşımı: "İnsanlık nerede?"

        Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'dan Gazze paylaşımı: "İnsanlık nerede?"

        Netflix yapımı Wednesday'le adını bütün dünyaya duyuran Jenna Ortega, Instagram hesabından İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'yle ilgili bir paylaşım yaptı. ABD'li ünlü oyuncu gönderisinde Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 23:32 Güncelleme: 29.05.2024 - 00:44
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        Wednesday'in yıldızından Gazze paylaşımı
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        ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega, sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye ilişkin, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

        Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi.

        İsrail'in zorla yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu Gazze'nin Refah kentindeki kampa düzenlediği saldırının ardından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Ortega, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

        ÇIĞLIK 7'NİN KADROSUNDAN AYRILMIŞTI

        Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının ardından oyuncu Ortega da filmin kadrosundan ayrılmıştı.

        Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri için filmden ayrıldığı doğrulanırken, yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan oyuncunun, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.

        Filmin yönetmeni Christopher Landon da "yapımın artık bir kabusa döndüğünü" dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

        *Haberin görseli Netflix tarafından servis edilmiştir.

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        #Jenna Ortega
        #Filistin
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