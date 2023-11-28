WEF: Karbonsuz ekonomi için 13.5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç var - İş-Yaşam Haberleri

WEF: Karbonsuz ekonomi için 13.5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç var - İş-Yaşam Haberleri

WEF: Karbonsuz ekonomi için 13.5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç var Dünya Ekonomik Forumu (WEF) imalat, enerji ve ulaştırma gibi karbondan arındırmanın zor olduğu sektörleri sürdürebilir kılmak ve ekonomilerde net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 2050 yılına kadar 13.5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğunu bildirdi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), küresel danışmanlık şirketi Accenture ile ekonomiler için kilit rol oynayan sektörlerin net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmelerine yönelik “2023 Endüstri Net Sıfır Takibi (Net Zero Industry Tracker) raporunu yayınladı.

Raporda, çimento, çelik, alüminyum, amonyak, petrol ve gaz, havacılık, nakliye ve kamyon taşımacılığının yüzde 90'ı fosil yakıtlara bağımlı 8 sektör için net sıfır emisyon hedefine yönelik değerlendirmeler yer aldı.

Bu sektörleri sürdürebilir kılmak ve net sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için 2050 yılına kadar yaklaşık 13,5 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğu vurgulanan raporda, bu yatırımın güneş enerjisi, rüzgar, nükleer ve jeotermal enerji üretim maliyetlerini, temiz hidrojen ve karbon taşımacılığına yönelik elektrolizör maliyetlerini ve depolama maliyetlerini kapsadığı ifade edildi.

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Bu sektörlerde karbonda net sıfır emisyon hedefine giden yolun bölgesel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterdiği belirtilen raporda, karbondan arınmayı hızlandırmak için temiz enerji, hidrojen ve karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerine (CCUS) daha fazla yatırım yapılması gerektiği vurgulandı.

EMİSYONLAR 3 YILDA YÜZDE 8 ARTTI

Raporda, çimento ve çelik gibi sektörlerin yoğun enerji kullanımları nedeniyle en karmaşık karbonsuzlaştırma zorluklarıyla karşı karşıya olduklarına vurgu yapılarak, bu sektörlerin enerji kullanımının ABD'de tüketilen enerjinin 3 katından fazlasına denk geldiği belirtildi.

Son üç yılda artan faaliyet ve talep nedeniyle mutlak emisyonların ortalama yüzde 8 arttığı vurgulanan raporda, yoğun emisyona sahip sektörlerin, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefine şu anda uyumlu olmadığı belirtildi.

WEF raporunda düşük emisyon teknolojileri de dahil olmak üzere sağlam bir kolaylaştırıcı ortam oluşturmanın aciliyetine vurgu yapılarak, sanayinin enerji dönüşümde doğru politikalarla teşvik edilmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi.