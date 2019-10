'Welcome to the Twenties 2.0' geliyor

ABD'li müzisyen, piyanist ve aranjör Scott Bradlee'nin kurucusu olduğu, caz ve swing aromalı popüler şarkı yorumlarıyla kalıpların dışına çıkan dünya çapında büyük üne sahip müzik kolektifi Postmodern Jukebox, 'Welcome to the Twenties 2.0' dünya turnesini Yapı Kredi 75'inci Yıl Konserleri kapsamında Türkiye'ye taşıyor. 28 Ekim'de Ankara'daki Milyon Performance Hall, 29 Ekim'de İstanbul'daki Volkswagen Arena ve 30 Ekim'de İzmir'deki Ooze Venue, Postmodern Jukebox'ın stil ve virtüözlüğü birleştiren benzersiz performansına ev sahipliği yapacak.

Cazın doğuşuna tanıklık eden 1920'lerden ilham alan 'Welcome to the Twenties 2.0' turnesi, dünya çapında 250 şehirde dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Scott Bradlee'ye göre tam anlamıyla bir "Great Gatsby yansıması" olan bu turne, 1920'ler konseptli gelmiş geçmiş en büyük parti. 2009'da Bradleee tarafından kurulan Postmodern Jukebox, YouTube'da 1 milyarın üzerinde dinlenme sayısına ve 3.5 milyonun üzerinde aboneye sahip. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca dünya üzerinde ayak basılmadık yer bırakmayan grup, altı kıtada biletleri tamamen tükenen yüzlerce unutulmaz konsere imza attı. iTunes ve Billboard müzik listelerinde zirveyi gördü. NPR, NBC ve Good Morning America gibi mecralara taşındı. Toplamda 20 albüm yayınlayan Postmodern Jukebox, Scott Bradlee'nin önderliğinde YouTube'de hemen hemen her hafta yeni bir video paylaşarak milyonlarca izlenme sayısına kısa sürede ulaşıyor. Radiohead, The White Stripes, Outkast, Talking Heads, David Bowie, Sia, Miley Cyrus, Katy Perry ve Lady Gaga gibi isimlerin şarkılarına caz ve swing estetiğiyle yaklaşarak vintage performanslar sunan Postmodern Jukebox, bugüne kadar 70 civarı usta müzisyene ev sahipliği yaptı.