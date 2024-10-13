Werder Bremen'den Derrick Köhn açıklaması!

Werder Bremen yöneticisi Peter Niemeyer, Galatasaray'dan kiraladıkları Derrick Köhn için açıklamalar yaptı.

"Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonu kullanılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Niemeyer, "Derrick Köhn, şu ana kadar beklentilerimizi karşılamayı başardı." dedi.