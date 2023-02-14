Wesley Sneijder: Ajax ve Tadic, depremzede yardımına katılmadı

WESLEY SNEIJDER: KULÜP KARARIYLA KATILMADILAR

Konu hakkında konuşan Ajax'ın eski kaptanı Wesley Sneijder, "Bu güzel bir kampanya. Herkes bu bantları taktı ve kaptanlar ayrıca formalarını da bğaışladı. Bunların hepsi kampanyaya gidecek ve hafta sonunda açık artırma yapılacak. Sadece Ajax başka bir bant taktı. Sanırım kendi kampanyaları var. Düşüncelerinin ne olduğunu bilmiyorum ama bantı takmak istemeyen Tadic değildi, kulüp kararıyla bunu yaptılar." dedi.