Sosyal ağ Facebook’un yönetimini eleştiren WhatsApp’ın kurucusuna, şirketin üst yönetiminden jet yanıt geldi.

Facebook’un 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında satın aldığı WhatsApp’ın kurucularından Brian Acton’ın “O gün kullanıcılarımın gizliliğini sattım… Her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” sözlerine, Facebook’un üst yöneticilerinden David Marcus, yayınladığı bir paylaşım ile cevap verdi.

Brian Acton’ın, Mark Zuckerberg başta olmak üzere Facebook yönetimine yönelik olarak “Onlar iyi iş insanları. Ancak benim kabul etmediğim bir dizi iş pratiğini, ilkelerini, ahlakını ve politikalarını temsil ediyorlar” sözlerini değerlendiren David Marcus, Acton’ı şirketin iş hedeflerini yavaşlatmakla suçlayarak, “Bana göre, sizi bir milyarder yapan insanlara ve şirkete saldırmak, aslında tamamen bir düşük sınıf standardı göstergesi” dedi.

'PASİF AGRESİF OLMAYA GEREK YOK!'

Acton’ın eleştirileri üzerine, sözkonusu süreci doğrudan yaşayan biri olarak kendini bu konuda yazmaya mecbur hissetiğini ifade eden Marcus, konuyla ilgili olarak Facebook sayfasında çok sert bir mesaj paylaştı.

WHATSAPP’IN KURUCUSUNDAN ŞOK AÇIKLAMA

Brian Acton’ın yanısıra WhatsApp’ın diğer kurucu ortağı Jan Koum'u da işaret eden David Marcus, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in bu kişilere şirkette benzeri görülmemiş bir özerklik sağladığını ama hayal kırıklığına uğradığını da belirtti.

WhatsApp için iş planı üzerinde çalışırken Acton’ın hiçbir zaman işe yaramadığını iddia eden Marcus, “Benim görüşüme göre eğer işletmelerin insanlara mesaj göndermesi ve bunun için ödeme yapmasına izin vermesi konusunda endişeleriniz varsa, bu konudaki yaklaşımınızı ortaya koyup, kanıtlamak için çok çalışmalısınız. Bu konuda pasif-agresif olmaya gerek yok.”

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