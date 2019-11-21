WhatsApp kullanıcılarına hitap etmeyen işletim sistemlerinden uygulamalarını teker teker kaldırıyor. Bunlardan biri de Windows Mobile oldu. Apple İOS ve Android gibi platformlarda hayli popüler olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp iddialara göre Windows Mobile işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda olmayacak.

WHATSAPP 16 ARALIK'TAN İTİBAREN KALDIRILACAK

WindowsArea'nın sızdırdığı bilgilere göre, Windows Mobile işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için çıkartılan Windows Mobile için WhatsApp uygulaması, 16 Aralık tarihinden itibaren Windows Store'dan kaldırılacak. Böylece, Windows Store üzerinden WhatsApp'ı indirmek mümkün olmayacak. Ancak halihazırda yüklü bir WhatsApp uygulaması varsa kullanılmaya devam edilecek. WhatsApp, uygulamayı mağazadan kaldırdıktan sonra ise güncelleme desteğini de kesecek.