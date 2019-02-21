Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması şüphesiz WhatsApp... Akıllı telefonların tamamı WhatsApp'ı destekliyor. Birçok cihazda WhatsApp sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu da herkesle aynı şekilde ve şartlarda mesajlaşmanızı sağlayan bir uygulama olduğunu doğruluyor. Ayrıca gruba dahil olup birden fazla kişi ile aynı anda sohbet etme imkanı da sunuluyor.

WhatsApp’ın sunduğu özelliklerden biri de mavi tik uygulaması. Mesaj gönderen kişi, karşı tarafın ne zaman mesajı okuduğunu anlayabiliyor. Dolayısıyla 'mavi tik'i 'okundu bilgisi' olarak tanımlayabiliriz.

Mavi tik özelliğini kullanmak istemiyorsanız yine WhatsApp’ınızda yapacağınız ayar değişikliği ile mavi tik özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Peki WhatsApp’ta mavi tik kaldırma nasıl yapılır?

MAVİ TIK (OKUNDU BİLGİSİ) KALDIRMA

WhatsApp tüm telefonlarda aynı şekilde göründüğü için telefonunuzun markası ne olursa olsun tüm işlemler aynı şekilde yapılır. Mavi tık yani okundu bilgisi kaldırma işlemi için şu adımları izleyin:

- Whatsapp’ınızı açarak uygulamadaki “Ayarlar” kısmına girin

- Ardından “Hesap” seçeneğine tıklayın.

- Buradan “Gizlilik” kısmına girin.

- Karşınıza çıkan seçenekler arasında "Okundu Bilgisi" seçeneğinin üzerine dokunarak, bu özelliği pasif hale getirin.

Yaptığınız bu işlemlerin ardından Mavi tık özelliğini kaldırmış olacak. Eğer okundu bilgisini kapatırsanız diğer kişilerin okundu bilgilerini göremeyeceğinizi unutmayın.