When ile ilgili cümleler - İçinde When geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı
"When" bağlacı, iki olayın veya durumun birbirini takip ettiği veya birbirini etkilediği zaman ilişkisini açıklarken kullanılır. Bu bağlaç, zaman dilimleri ve sıralama ile ilgili cümlelerde oldukça yaygın bir şekilde kullanılır ve olayların veya durumların ne zaman gerçekleştiğini belirtir. Peki, when ile ilgili cümleler neler? İşte when cümle içinde doğru kullanımı…
When Konu Anlatımı
"When" İngilizce dilinde zaman ilişkilerini ve iki olayın veya durumun birbirini takip ettiği anları belirlemek için kullanılan bir bağlaçtır. "When" ifadesi, bir olayın ne zaman gerçekleştiğini belirtirken veya iki olayın birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu açıklarken kullanılır. Cümlelerde "when" bağlacı, zamansal ilişkileri belirlemede oldukça etkilidir.
Örneğin, "I'll call you when I'm ready" (Hazır olduğumda seni arayacağım) cümlesi, bir olayın diğerine ne zaman bağlı olduğunu ifade eder. Aynı şekilde, "When it's dark, the stars come out" (Karardığında yıldızlar çıkar) cümlesi, iki olay arasındaki zaman ilişkisini gösterir. When cümle içinde kullanımına dair örnekler şu şekildedir:
When konu anlatımına göre bu yapı ayrıca soru cümlelerinde de kullanılır. Örneğin, "When did you arrive?" (Ne zaman geldin?) cümlesi, bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleştiği konusunda soru sormak için kullanılır. Genel olarak "when" bağlacı zaman ve sıralama ile ilgili cümlelerde önemli bir rol oynar. İki olayın ne zaman gerçekleştiğini veya birbirini nasıl takip ettiğini açıklarken veya soru sormak için kullanılır. Bu bağlaç, İngilizce dilinde olayların ve durumların zaman ilişkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur.
When Kısa Örnek Cümleler
When kısa örnek cümleler şu şekildedir: