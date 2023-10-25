Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim When İle İlgili Cümleler - İçinde When Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

        When ile ilgili cümleler - İçinde When geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı

        "When" bağlacı, iki olayın veya durumun birbirini takip ettiği veya birbirini etkilediği zaman ilişkisini açıklarken kullanılır. Bu bağlaç, zaman dilimleri ve sıralama ile ilgili cümlelerde oldukça yaygın bir şekilde kullanılır ve olayların veya durumların ne zaman gerçekleştiğini belirtir. Peki, when ile ilgili cümleler neler? İşte when cümle içinde doğru kullanımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        When ile ilgili cümleler
        ABONE OL
        ABONE OL

        When Konu Anlatımı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "When" İngilizce dilinde zaman ilişkilerini ve iki olayın veya durumun birbirini takip ettiği anları belirlemek için kullanılan bir bağlaçtır. "When" ifadesi, bir olayın ne zaman gerçekleştiğini belirtirken veya iki olayın birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu açıklarken kullanılır. Cümlelerde "when" bağlacı, zamansal ilişkileri belirlemede oldukça etkilidir.

        Örneğin, "I'll call you when I'm ready" (Hazır olduğumda seni arayacağım) cümlesi, bir olayın diğerine ne zaman bağlı olduğunu ifade eder. Aynı şekilde, "When it's dark, the stars come out" (Karardığında yıldızlar çıkar) cümlesi, iki olay arasındaki zaman ilişkisini gösterir. When cümle içinde kullanımına dair örnekler şu şekildedir:

        • I will call you when I get home. (Eve vardığımda seni arayacağım.)
        • When it rains, I like to stay indoors. (Yağmur yağdığında içeride kalmayı severim.)
        • When I was a child, I used to play in the park. (Çocukken parkta oynardım.)
        • She always smiles when she sees her favorite movie. (Favori filmini izlediğinde her zaman gülümser.)
        • When the alarm rings, it's time to wake up. (Alarm çaldığında uyanma zamanıdır.)
        • I'll be there when you need help. (Yardıma ihtiyacınız olduğunda orada olacağım.)
        • When I finish my work, we can go for a walk. (İşimi bitirdiğimde yürüyüşe gidebiliriz.)
        • When the sun sets, the sky turns beautiful shades of orange and pink. (Güneş battığında gökyüzü turuncu ve pembe tonlarında güzel bir renk alır.)
        • Please let me know when you arrive at the airport. (Havaalanına vardığınızda lütfen beni haberdar edin.)
        • I'll call you when I'm ready to leave. (Ayrılmak için hazır olduğumda seni arayacağım.)

        When konu anlatımına göre bu yapı ayrıca soru cümlelerinde de kullanılır. Örneğin, "When did you arrive?" (Ne zaman geldin?) cümlesi, bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleştiği konusunda soru sormak için kullanılır. Genel olarak "when" bağlacı zaman ve sıralama ile ilgili cümlelerde önemli bir rol oynar. İki olayın ne zaman gerçekleştiğini veya birbirini nasıl takip ettiğini açıklarken veya soru sormak için kullanılır. Bu bağlaç, İngilizce dilinde olayların ve durumların zaman ilişkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

        When Kısa Örnek Cümleler

        When kısa örnek cümleler şu şekildedir:

        • I'll call you when I'm ready. (Hazardayken seni arayacağım.)
        • When it's dark, the stars come out. (Karardığında yıldızlar çıkar.)
        • When I was young, I loved to climb trees. (Gençken ağaç tırmanmayı severdim.)
        • When she sings, everyone listens. (Şarkı söylediğinde herkes dinler.)
        • I smile when I see a cute puppy. (Sevimli bir yavru köpek gördüğümde gülümserim.)
        • When the phone rings, answer it. (Telefon çaldığında cevap ver.)
        • When it snows, the landscape looks magical. (Kar yağdığında manzara sihirli görünür.)
        • She'll come back when she finishes her errands. (İşlerini bitirdiğinde geri dönecek.)
        • When you're in trouble, you can count on your friends. (Sorun yaşadığınızda arkadaşlarınıza güvenebilirsiniz.)
        • When the sun rises, it's time to start the day. (Güneş doğduğunda, günü başlatma zamanıdır.)
        When ve While ile ilgili cümleler
        When ve While ile ilgili cümleler
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!