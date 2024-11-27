'Wicked' oyuncuları Ariana Grande ile Cynthia Erivo'nın ücretleri arasında uçurum iddiasına yanıt

Fantastik müzikal türündeki filmde Elphaba, gerçek gücünü henüz keşfedememiş olan, yeşil tenli genç bir kadındır. Elphaba ile gerçek kalbini henüz keşfetmemiş popüler bir genç kadın olan Glinda, fantastik Oz Ülkesi'ndeki Shiz Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışırlar. İkisini dostluğu, Muhteşem Oz Büyücüsü ile karşılaşmalarından sonra dönüm noktasına ulaşır ve farklı yöne savrulurlar.

Popüler olma arzusunda olan Glida, güç tarafından baştan çıkarılırken, Elphaba’nın çevresindekilere sadık kalmaya kararlığı kendisini beklenmedik olayların içinde bulmasına neden olur. Oz’da yaşadıkları olağanüstü maceraların onların yazgılarını bambaşka bir şekilde tamamlamalarına neden olur.