Wikipedia için erişim engelinin kalmasından sonra 15 Ocak 2020 günü saat 10.30'dan itibaren Wikipedia açıldı. Wikipedia'ya Türkiye'den erişim Nisan 2017'den itibaren yapılamıyordu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı doğrultusunda Wikipedia için konulan erişim engeli kararını kaldırdı. Gün içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Daire Başkanlığı'ndan yapılan, çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Wikipedia ile alakalı çalışmalar BTK tarafından tamamlandı erişimin açılması için operatörlere gerekli bildirimin yapıldı. Wikipedia, Türkiye'de saat 22.30'da erişime açıldı.

WİKİPEDİA'YA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

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VİKİPEDİ NEDİR?

Vikipedi, kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak birçok dilde hazırlanan, özgür, bağımsız, ücretsiz, reklamsız, kâr amacı gütmeyen bir internet ansiklopedisi. MediaWiki yazılımı kullanılarak hazırlanıyor. Sürekli eklemeler ve değişiklikler yapıldığı için Wikipedia'nın hiçbir zaman tamamlanmayacağı varsayılıyor.

Kurucularından, Jimmy Wales Vikipedi'yi, "Dünya üzerindeki her insana kendi dilinde, en üst kalitede, bedava bir ansiklopedi oluşturma ve dağıtma uğraşısı" olarak tanımlıyor.

Vikipedi sözcüğü, viki ve pedi kelimelerinin birleşiminden oluşur. "Viki", Hawaii dili'ndeki "wiki wiki" (hızlı veya bilgi amaçlı) sözcüğünden türetilmiştir. "Pedi" ise, Antik Yunan Medeniyeti'nde "kapsamlı kültürel eğitim sistemi" anlamına gelen paideia kelimesinden gelmektedir.