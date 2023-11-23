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        Haberler Dünya Hollanda'da seçimi kazanan Geert Wilders kimdir? Hollanda'nın Trump'ı aşırı sağcı Geert Wilders hakkında merak edilenler

        Hollanda'daki seçimlerde aşırı sağcı Wilders'ın partisi açık ara önde: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?

        Hollanda'da dün yapılan erken genel seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre kazanan İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) oldu. PVV, 17 olan sandalye sayısını şimdilik 36'ya yükselterek büyük bir zafer sağladı. 'Hollandalı Trump' olarak bilinen parti lideri Geert Wilders, bugüne kadar İslam ve göçmen karşıtı söylemleriyle sıkça gündem oldu. İlk sonuçların ardından yaptığı açıklamada ise ifadelerinin yumuşadığı Hollanda'da herkesin başbakanı olmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 08:42 Güncelleme: 23.11.2023 - 08:46
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        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
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        Hollanda'da halk erken genel seçim için dün sandığa gitti. Sandık çıkış anketleri ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre, İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), parlamentodaki 150 sandalyeden 36'sını kazanarak ilk sıraya yerleşti. PVV'nin 17 olan sandalye sayısını şimdilik 36'ya yükselterek büyük bir zafer sağladığını söylemek mümkün.

        Şu anki sonuçlara göre bu sonuç tek başına iktidara gelmek için yeterli değil, koalisyon hükümeti için en az 76 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

        "HOLLANDALI TRUMP"

        Bugüne kadar söylemleriyle gündem olan hatta 'Hollandalı Trump' olarak bilinen PVV lideri Geert Wilders, ilk sonuçların ardından yaptığı açıklamada "Ülkeyi biz yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. Peki Geert Wilders hakkında neler biliniyor?

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        Yaklaşık 20 yıldır Hollanda siyasetinde olan 60 yaşındaki Wilders, İslam ve göçmenlik karşıtı ifadeleriyle tanınıyor. Seçim öncesi anketlerde önde görülse de daha önce hiçbir seçimde ipi göğüsleyememişti.

        İslam karşıtı 'aşırı' söylemleriyle, Faslıları "pislik" olarak tanımlayan Wilders, sosyal medyayı sıklıkla kullanmasıyla eski ABD Başkanı Donald Trump'a benzetiliyor. Wilders, uzun süredir Avrupa siyasetinde öne çıkan bir isim haline geldi.

        KİLİSEDEN KAYDINI SİLDİRDİ

        1963 yılında Almanya sınırına yakın güney Venlo'da doğan Wilders, erkek kardeşi ve iki kız kardeşiyle birlikte Katolik bir ailede büyüdü. Aşırı Katolik bir ailede büyüyen Wilders, reşit olduktan sonra kiliseden kaydını sildirdi. Lise öğrenimini İsrail'de aldı, üniversite eğitimini ise Hollanda'da hukuk üzerine aldı.

        1989'da aşırı sağcı Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin (VVD) bir üyesi olarak siyasete girdi ancak VVD'yi İslam ve göç konusunda yeterince muhafazakar ve sağcı olmamak konusunda eleştirdi.

        İslam karşıtı politikaları merkeze alarak 2004 yılında Özgürlük Partisi'ni (PVV) kurdu. O günden bu yana siyasette aktif olarak isminden bahsettiren Wilders, hiçbir seçimde seçimi önde bitirememişti.

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        Wilders, Hollanda sınır kontrolünün yeniden sağlanması, yasadışı göçmenlerin gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi ve AB içinde çalışanlara çalışma izinlerinin yeniden verilmesi dahil olmak üzere birçok önerisi Hollanda'da bazı şeyleri kökten değiştirebilir.

        Batı ülkelerinde 'histerik bir Rus düşmanlığı' olduğunu dile getiren Wilders, Rus yönetimine zaman zaman övse de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin bir hata olduğunu söyleyerek Kremlin'den uzaklaştı. Ancak Wilders'ın Ukrayna'ya F-16 verme gibi yardım etme konularında çok destek olacağı düşünülmüyor.

        SÖYLEMLERİNİ YUMUŞATTI

        Resmi olmayan ilk seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada Wilders'ın söylemlerini biraz yumuşattığı fark edildi. Wilders seçimde zafer elde etse de koalisyon hükümeti kurmak için diğer partilere ihtiyacı var ve birkaç küçük parti dışına Wilders'ın sert söylemleriyle hükümet ortağı bulması zor.

        Wilders, etnik kökeni ve dini ne olursa olsun herkesin başbakanı olmak istediğini ve diğer partilerle koalisyon görüşmelerinde bir anlaşmaya varabileceklerini umduğunu dile getirdi.

        Artık göz ardı edilemeyeceklerini belirterek, "Ülkeyi biz yöneteceğiz.. en umutluyum. Partilerin Anayasa'ya aykırı hareket eden bir hükümet istemediklerini anlayabiliyorum. Bunu da yapmayacağız. Camilerden, Kur'an'dan, İslami okullardan bahsetmeyeceğiz. Hollandalıların umudu olan, önceliğin tekrar kendilerine verilmesini konuşacağız." dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Geert Wilders
        #hollanda
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