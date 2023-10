Will ile ilgili cümleler - İçinde Will geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı "Will" İngilizce dilinde gelecekte gerçekleşecek eylemleri, niyetleri ve teklifleri ifade etmek için yaygın bir şekilde kullanılan bir yardımcı fiildir. Aynı zamanda kesinlik veya istekleri belirtmek için de kullanılabilir. "Will" kelimesinin doğru kullanımı, İngilizce cümlelerin gelecekle ilgili açıklamalarını, tahminlerini ve isteklerini ifade etmek için uygun bir şekilde yerleştirmeyi içerir. Peki, will ile ilgili cümleler neler? İşte will cümle içinde doğru kullanımı…

Will Konu Anlatımı

"Will" İngilizce dilinde gelecekteki eylemleri, tahminleri ve teklifleri karşı tarafa aktarabilmek için tercih edilen yardımcı fiillerden biridir. Genellikle cümlenin başında ya da eylemden önce gelir. "Will" yardımcı fiili, gelecekte gerçekleşmesi beklenen veya tahmin edilen eylemleri açıklamak için kullanılır. Örneğin, "I will meet you at the airport" (Havalimanında seninle buluşacağım) cümlesi gelecekteki bir eylemi ifade eder.

Ayrıca "will" yardımcı fiili kesin bir istek ya da teklif belirtmek için de kullanılır. "Will you help me with my bags?" (Çantalarımla bana yardım eder misiniz?) cümlesi bir istekte bulunur. İngilizce dilinin temel zamanlarından biri olan "will" iletişimde gelecekle ilgili planlarını, niyetlerini veya tahminlerini aktarmak isteyen kişiler için vazgeçilmez bir araçtır. Will cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

"I will go to the store later." (Daha sonra mağazaya gideceğim.)

"She will visit her grandparents next weekend." (Gelecek hafta sonu büyük ebeveynlerini ziyaret edecek.)

"Will you help me with my homework?" (Ödevimde bana yardımcı olur musun?)

"He will not attend the meeting tomorrow." (Yarın toplantıya katılmayacak.)

"They will have a party to celebrate their anniversary." (Yıldönümlerini kutlamak için bir parti düzenleyecekler.)

"They will travel to Europe next summer." (Onlar gelecek yaz Avrupa'ya seyahat edecekler.)

"I think it will rain tomorrow." (Yarın yağmur yağacağını düşünüyorum.)

"She will probably arrive by 5 o'clock." (Muhtemelen saat 5'e kadar varır.)

"Will you pass me the salt, please?" (Bana tuzu uzatır mısın, lütfen?)

"I will help you with your luggage." (Bavullarınla sana yardımcı olacağım.)

Will konu anlatımına göre bu kelime İngilizce'de gelecekteki zamanı ifade etmek için kullanılan en temel yardımcı fiillerden biridir. Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olan eylemleri ya da olayları ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda istek, niyet veya teklifleri belirtmek için de kullanılabilir. "Will" yardımcı fiili şu şekilde kullanılır:

"I will visit my family next weekend." (Gelecek hafta sonu ailemi ziyaret edeceğim.)

"They will buy a new car next year." (Gelecek yıl yeni bir araba alacaklar.)

Tahminler ve İhtimaller:

"I think it will snow tomorrow." (Yarın kar yağacağını düşünüyorum.)

"She will probably arrive on time." (Muhtemelen zamanında varır.)

"Will you please close the door?" (Lütfen kapıyı kapatır mısınız?)

"I will help you with your bags." (Çantalarınla sana yardım ederim.)

Will Kısa Örnek Cümleler

Will kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

"I will call you later." (Seni daha sonra arayacağım.)

"They will travel to Europe next summer." (Onlar gelecek yaz Avrupa'ya seyahat edecekler.)

"I think it will rain tomorrow." (Yarın yağmur yağacağını düşünüyorum.)

"Will you pass me the salt, please?" (Bana tuzu uzatır mısın, lütfen?)

"I will help you with your luggage." (Bavullarınla sana yardımcı olacağım.)

ÖNERİLEN VİDEO