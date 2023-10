Wish İle İlgili Cümleler - İçinde Wish Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

Wish İle İlgili Cümleler - İçinde Wish Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

Wish ile ilgili cümleler - İçinde Wish geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı "Wish" kelimesi İngilizce'de dilekleri ve umutları ifade etmek için yaygın olarak kullanılır. Bu kelime, geçmişte gerçekleşmemiş olayları ya da mevcut durumun değişmesini istediğimiz durumları ifade etmek için kullanılır. Peki, wish ile ilgili cümleler neler? İşte wish cümle içinde doğru kullanımı…

Wish Konu Anlatımı

"Wish" cümleleri, genellikle "would" "could" "had" ve benzeri yardımcı fiillerle birlikte gelir ve olası durumları belirtir. Örneğin, "I wish I could speak French" (Fransızca konuşabilseydim keşke), bir kişinin şu anki yeteneklerinin veya durumunun farklı olmasını dile getirir. Bu ifade, İngilizce konuşanlar arasında günlük dilde oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bu nedenle, "wish" kelimesinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, İngilizce konuşurken duygularınızı ve dileklerinizi ifade etmek için önemlidir. Wish cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

I wish I could travel the world and see all the amazing places. (Keşke dünyayı gezebilsem ve tüm harika yerleri görebilsem.)

She wishes to become a successful entrepreneur one day. (Bir gün başarılı bir girişimci olmayı umuyor.)

I wish you a happy and prosperous future. (Sana mutlu ve başarılı bir gelecek dilerim.)

They wished for peace and harmony in the world. (Dünyada barış ve uyum dilediler.)

We all wish for good health and happiness. (Hepimiz iyi sağlık ve mutluluk dileriz.)

He wishes he had studied harder for the exam. (Sınav için daha çok çalışmış olmayı diler.)

I wish I had more free time to pursue my hobbies. (Hobilerimi sürdürebilmek için daha fazla boş zamanımın olmasını isterim.)

She wishes she could turn back time and change her decisions. (Zamanı geri döndürebilseydi ve kararlarını değiştirebilseydi.)

They wished for a world without poverty and hunger. (Fakirlik ve açlık olmadan bir dünya dilediler.)

We wish you a wonderful and memorable wedding day. (Sana harika ve unutulmaz bir düğün günü dileriz.)

Wish konu anlatımına göre bu kelime; İngilizce'de duyguları, dilekleri, umutları ve özlemleri ifade etmek için sıkça kullanılan bir fiildir. İnsanlar, mevcut durumlarına veya geçmişteki olaylara karşı farklı bir istek, dilek veya özlem duyduklarında "wish" kelimesini kullanırlar. Bu kelimenin İngilizce'deki kullanımı genellikle "Past Simple" (Geçmiş Basit Zaman) ve "Past Perfect" (Geçmişte Tamamlanmış Zaman) gibi geçmiş zaman formları ile ilişkilendirilir.

Wish Kısa Örnek Cümleler

"Wish" kelimesini kullanarak mevcut gerçeklikten farklı bir durumu dile getirebiliriz. Örnek olarak "I wish I had more free time." (Daha fazla boş zamanım olsaydı keşke.) cümlesi, kişinin şu andaki mevcut durumunun aksine daha fazla boş zamanı olmasını dilediğini ifade eder. Bu kullanım, mevcut gerçeklikle uyumsuzdur ve bir tür özlemi yansıtır.

Ayrıca "wish" kelimesi geçmişte gerçekleşmiş olaylar hakkında duyulan pişmanlık veya dilekleri ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, "She wishes she could speak Spanish fluently." (Akıcı bir şekilde İspanyolca konuşabilseydi keşke.) cümlesi, kişinin geçmişte İspanyolca konuşma yeteneğine sahip olmayı dilemesini ifade eder. Wish kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

I wish I could play the guitar. (Keşke gitar çalabilseydim.)

She wishes it were summer all year. (O, yılın dört mevsiminin yaz olduğunu diler.)

We wish we had more time for vacation. (Daha fazla tatil için vaktimizin olmasını dileriz.)

He wishes he didn't have to work on weekends. (Hafta sonları çalışmak zorunda olmasını dilemezdi.)

They wish they lived closer to the beach. (Plaja daha yakın yaşasalardı keşke.)

I wish I hadn't eaten that last piece of cake. (O son parçayı yemeseydim keşke.)

ÖNERİLEN VİDEO