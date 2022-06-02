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Jada Pinkett Smith 'Oscar tokadı' sonrası ilk kez konuştu!

Hollywood yıldızı Will Smith'in, 2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde komedyen Chris Rock'a attığı tokat günlerce konuşulmuştu. Ünlü aktörün eşi Jada Pinkett Smith, olayın ardından ilk kez konuya ilişkin açıklamalarda bulundu

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  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    Oscar olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri'nde aktör Will Smith ve komedyen Chris Rock arasında geçen tokat olayı, töreni gölgede bırakmıştı.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    "KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

    Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde espriler yapması üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti.

    Ünlü aktör, şakalar üzerine sahneye çıkıp Chirs Rock'a tokat atmıştı. Smith ardından da, "Karımın adını ağzına alma!" demişti.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

    Yaşanan bu şoke edici anın ardından 'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almak için sahneye çıkan Smith, aldığı ilk Oscar ile duygulu anlar yaşarken, Rock ile yaşadığı hadise için gözyaşları içerisinde herkesten özür dilemişti.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

    Konuyla ilgili hep sessiz kalmayı tercih eden Jada Pinkett Smith, ilk kez konuştu. 'Red Table Talk' adlı programa katılan 50 yaşındaki oyuncu, 'şoke edici' olarak nitelendirdiği olaydan sonra eşi ve Chris Rock'ın aralarının düzelmesini umduğunu söyledi.

    Programda önce hastalığından bahseden, Jada Pinkett Smith, alopesi hastalığının Oscar gecesinde yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemli olduğunu söyledi.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    "Kendi sağlığımla yaşadıklarımı ve Oscar'da olanları düşününce..." diye söze başlayan aktris, "Oscar gecesine gelirsek, en büyük umudum bu iki zeki, yetenekli adamın iyileşmek, bunu konuşmak ve uzlaşmak için bir fırsatının olmasıdır." şeklinde konuştu.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    "İKİSİNE DE İHTİYACIMIZ VAR"

    Jada Pinkett Smith, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Bugün dünyanın bu durumunda, ikisine de ihtiyacımız var. Ve aslında hepimizin birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. O zamandan beri Will ve ben son 28 yıldır yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz ve bu birlikte yaşam denen şeyi anlamaya devam ediyoruz.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    "ALOPESİ AREATA" NEDİR?

    Tıpta "alopesi areata", halk arasında da "saçkıran" ya da "kılkıran" hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    "ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ ZEHİRLİ VE YIKICIDIR!"

    Öte yandan yaşanan tatsız olayın ardından Instagram'dan konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Will Smith, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtmişti.

    Smith, yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullanmıştı.

    Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Will Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yapmıştı.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    "UTANDIM!"

    Oyuncu, sunucu Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur." diye yazmıştı.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    TOKAT OLAYINDAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

    Chirs Rock, tokat olayından sonra korumalarıyla birlikte stand-up şovunu sergileyeceği salona girerken görülmüştü.

    "SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

    Rock, daha sonra gösteri başında tokat olayı hakkında seyircisine "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok." demişti.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    "HER KARARI KABUL EDECEĞİM"

    Smith, kısa bir süre sonra Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etmişti.

    Will Smith, törende başarı kazanan meslektaşlarına odaklanılması gerektiğini düşündüğü için böyle bir karar aldığını belirtmişti. Ünlü aktör, buna ek olarak Akademi tarafından kendisine yönelik olarak alınacak her kararı da kabul edeceğini vurgulamıştı.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    "KALBİM KIRIK"

    Smith, açıklamasında attığı o tokadı "şoke edici, acı verici, affedilemez" olarak nitelendirmişti. Tokat attığı Chris Rock ve ailesi de dahil olmak üzere kırdığı insanların listesinin uzun olduğunu belirten Will Smith, satırlarını şöyle sürdürmüştü:

    Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım.

    Smith, bütün yaşananlardan dolayı kalbinin kırık olduğunu da sözlerine eklemişti.
  • Will Smith'in 'Oscar tokadı' sonrası Jada Pinkett ilk kez konuştu

    AKADEMİ'DEN İSTİFA ETTİ

    Ünlü aktör, 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıklamıştı.

    RAFA KALKTI

    Netflix’in başrolde Will Smith’in rol almasını planladığı "Fast and Loose" filmi de rafa kalkmıştı.

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