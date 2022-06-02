"İKİSİNE DE İHTİYACIMIZ VAR"

Jada Pinkett Smith, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün dünyanın bu durumunda, ikisine de ihtiyacımız var. Ve aslında hepimizin birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. O zamandan beri Will ve ben son 28 yıldır yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz ve bu birlikte yaşam denen şeyi anlamaya devam ediyoruz.