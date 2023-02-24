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Will Smith'in tokadının ardından Oscar Ödülleri'nde 'kriz ekibi'

Geçtiğimiz yıl Oscar Ödülleri töreninde Will Smith’in Chris Rock’a tokat atmasının ardından, bu yılki ödül törenlerinde yaşanabilecek bu tür olaylara karşı bir 'kriz ekibi' görev yapacak

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  • Will Smith'in tokadının ardından Oscar Ödülleri'nde 'kriz ekibi' - Magazin haberleri

    Akademi’nin Genel Müdürü Bill Kramer, Time Dergisi'ne yaptığı açıklamada birçok senaryo üzerine çalıştıklarını ve yaşanabilecek her şeye hazırlıklı olmak istediklerini belirtti.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Kramer, "Geçen yıl olanlar nedeniyle Oscarlar’da yaşanabilecek olaylara daha geniş açıcan bakıyoruz. Bugün daha çabuk tepki verebilecek durumdayız" dedi.
  • Will Smith'in tokadının ardından Oscar Ödülleri'nde 'kriz ekibi' - Magazin haberleri

    "UMARIM BU PLANLARI UYGULAMAK ZORUNDA KALMAYIZ"

    Akademi Başkanı Janet Yang, daha önce Smith’in Rock’a attığı tokata yeterince çabuk müdahale edilemediği özeleştirisini yapmıştı.

    Bill Kramer, şimdi kurulan yeni kriz ekibinin benzer olaylara karşı ödül gecesinde çok çabuk karar verebileceğini belirtti.

    Kramer, konuyla ilgili, "Umarım bir şey olmaz ve bu planları uygulamak zorunda kalmayız" şeklinde konuştu.
  • Will Smith'in tokadının ardından Oscar Ödülleri'nde 'kriz ekibi' - Magazin haberleri

    Söz konusu kriz ekibi, İngiliz aktris Andrea Riseborough’un geçen ay sürpriz bir şekilde en iyi kadın oyuncu ödülü adayı gösterilmesinden sonra devreye girmişti.

    Riseborough’nun bağımsız filmi 'To Leslie' Oscar yarışına, Gwyneth Paltrow, Courteney Cox, Jennifer Aniston ve Edward Norton gibi yıldızların desteğinin ardından katıldı.
  • Will Smith'in tokadının ardından Oscar Ödülleri'nde 'kriz ekibi' - Magazin haberleri

    Bu desteğin, Oscar ödüllerinden önce kampanya yapılmaması kuralına aykırı olup, olmadığı soruları gündeme getirildi.

    Hızla bu sorulara yanıt veren Akademi, sorunun adaylığın geri alınmasını gerektirecek kadar büyük olmadığını açıkladı.

    Fotoğraflar: AP

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