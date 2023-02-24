"UMARIM BU PLANLARI UYGULAMAK ZORUNDA KALMAYIZ"



Akademi Başkanı Janet Yang, daha önce Smith’in Rock’a attığı tokata yeterince çabuk müdahale edilemediği özeleştirisini yapmıştı.



Bill Kramer, şimdi kurulan yeni kriz ekibinin benzer olaylara karşı ödül gecesinde çok çabuk karar verebileceğini belirtti.



Kramer, konuyla ilgili, "Umarım bir şey olmaz ve bu planları uygulamak zorunda kalmayız" şeklinde konuştu.