Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

Fenerbahçe'nin orta sahası Willian Arao, Brezilya basınına flaş açıklamalarda bulundu. Sambacı, Jorge Jesus ile Brezilya Milli Takımı iddialarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Willian Arao, Continente ESPN'in podcastine konuk oldu. 
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    Sarı-Lacivertli kulüpte mutlu olduğunun altını çizen tecrübeli orta saha, hocası Jorge Jesus hakkında da önemli açıklamalar yaptı. 

     
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    Portekizli çalıştırıcının sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin altını çizen Arao, Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırabilecek yeteneğe ve potansiyele sahip olduğunu da vurguladı. 
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    Hocasından övgüyle bahseden 31 yaşındaki futbolcu, Jorge Jesus'un olası hedeflerinden birinin de Brezilya Milli Takımı olduğunu söyledi.
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ OLACAK

    Arao, konuyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Jesus'la Flamengo hakkında konuşuyoruz. Elbette insanlar da Flamengo'dan bahsediyor." 
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    "Takımın aldığı sonuçları tartışıyoruz. Falancanın attığı golü gördün mü gibisinden muhabbetimiz oluyor. Orada oyunculardan arkadaşlarım var. Çalışanlar ve taraftarlar da tabii ki..." 
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    "Jesus'un adı da hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Bunları biz de duyuyoruz. Flamengo iddiaları yeniden güç kazandı." 
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    "Bunun sebebi de taraftarların sosyal medyada bazı durumları dile getirmesi. Ama ben Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum."
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    ONUN YETENEĞİ ÇOK ŞEY KATAR

    "O harika bir teknik direktör. Elbette bağlantılı olan başka büyük isimler de var (Ancelotti, Guardiola, Mourinho) ama onun yeteneğini ve bizim takımımıza ve ülkemize çok şey katacağını biliyorum." 
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    "Bu takıma uygun bir oyun tarzı var. Agresif, bu yüzden milli takımın başına geçerse kesinlikle çok başarılı olacağına inanıyorum."
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    Sezon başında Jorge Jesus'un isteğiyle Flamengo'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arao, Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Ligi Elemeleri ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere Sarı-Lacivertli formayla 33 maça çıktı. 
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

    Bu karşılaşmalarda 2 bin 526 dakika sahada kalan Arao, 1 gol atıp, 4 de asist yaptı.

     
  • Willian Arao'dan Jorge Jesus sözleri: Brezilya Milli Takımı'nda...

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.