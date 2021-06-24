Wilma Elles: Aşı olmaya gidiyorum

"Sıradanlık bana göre değil"

"Aşı olmaya gidiyorum" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Wilma Elles, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşı ile birlikte yemek yiyen Elles, hesabını ödediği sırada kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce telaşlandı. Restoranın dış kısmında oturan oyuncu, bir hışımla iç kısma doğru girdi.

Yaklaşık 45 dakika orada kalan ve gazetecileri atlatmanın yolunu arayan Wilma Elles, bir ara mekanın iç kısmından binaya açılan kapıdan kaçmak istedi ama bu hareketinde de başarılı olamadı.

Çareyi direkt çıkıp, taksiye binmekte arayan Elles, kendisine yöneltilen soruları, "Lütfen, aşı olmaya gidiyorum. Geç kaldım" diyerek, yanıtsız bıraktı.