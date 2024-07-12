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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Wimbledon tek erkekler finalinde bu yıl da Djokovic ile Alcaraz karşılaşacak! - Tenis Haberleri

        Wimbledon tek erkekler finalinde bu yıl da Djokovic ile Alcaraz karşılaşacak!

        Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 23:05 Güncelleme: 12.07.2024 - 23:05
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        Wimbledon tek erkeklerde finalin adı belli oldu!
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        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, finale yükseldi.

        Başkent Londra'daki turnuvaya, tek erkeklerdeki yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

        Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic (2), kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Lorenzo Musetti'yi (25) 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

        Son şampiyon Alcaraz (3) ise Daniil Medvedev (5) karşısında ilk seti 7-6 kaybettiği maçın sonraki setlerini 6-3, 6-4 ve 6-4 kazanarak 3-1'lik skorla Djokovic'in rakibi oldu.

        İki isim geçen yıl da Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Alcaraz, korttan 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) galip ayrılmıştı.

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        Wimbledon tek erkekler finali, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak.

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