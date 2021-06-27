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Wimbledon tenis turnuvası ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenleniyor. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarının kura çekimi gerçekleştirildi. Wimbledon tenis turnuvası hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Wimbledon tenis turnuvası ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Tenis severlerin büyük bir merakla beklediği Wimbledon tenis turnuvası kuraları sonuçlandı. Tek erkeklerde dünya 1 numarası ve son şampiyon Sırp Novak Djokovic, ilk turda Büyük Britanyalı Jack Draper ile karşılaşacak. Turnuvada 8 şampiyonlukla erkeklerin en başarılı ismi olan İsviçreli Roger Federer, Fransız Adrian Mannarino ile eşleşti.

WİMBLEDON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Wimbledon tenis turnuvası, TRT Spor Yıldız kanalında yayınlanacak.

İspanyol Rafael Nadal'ın katılmadığı turnuvada, ana tablonun ayrı bölümlerinde yer alan Djokovic ve Federer, olası bir finalde karşılaşabilecek.

Djokovic, 2019'da yaklaşık 5 saat süren Wimbledon tarihinin en uzun finalinde Federer'i 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, ilk turda İspanyol Carla Suarez Navarro ile mücadele edecek.

Son şampiyon Simona Halep ile Naomi Osaka'nın turnuvadan çekilmesiyle 2 numaralı seribaşı olan Aryna Sabalenka, elemelerden gelecek rakibiyle korta çıkacak.

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