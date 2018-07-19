Dünyada olduğu kadar ülkemizde de oldukça popüler olan Winnie the Pooh'un 1926 tarihli haritası, Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıktı.

Winnie the Pooh serisinde sık sık kullanılan ve 1926 yılında Alan Alexander Milne ve illüstratör EH Shepard tarafından yaratılan harita, inanılması güç bir fiyata alıcı buldu.

Gerçek hayatta hiçbir yeri işaret etmeyen harita 566.770 dolara satıldı.

Böylelikle müzayede tarihinde gerçek olmayan bir harita ilk defa bu denli yüksek bir fiyata satılmış oldu.

"Çocuk edebiyatının en meşhur haritası" olarak lanse edilen haritanın 130.000 dolara alıcı bulmasını öngörülüyordu.

NAZIM'IN EŞYALARI ÇÖPTEN MÜZAYEDEYE