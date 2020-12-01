AA

ABD'de tartışmalı geçen başkanlık seçim sonuçlarının resmi sonuçlarına ilişkin eyaletlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

3 Kasım'daki seçimlerde az farkla Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı açıklanan kritik eyaletlerden Wisconsin'deki seçim sonuçları, Vali Tony Evers tarafından imzalanarak resmen tescil edildi.

1 milyon 630 bin civarında oya ulaşan Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a sadece yaklaşık 20 bin oy fark atarak kritik eyaleti kazandı. Biden oyların yüzde 49,6'sını elde ederken, Trump ise yüzde 48,9'da kaldı.

Bu sonuçla seçimin kritik eyaletleri olarak kabul edilen ve 2016'da Trump'ın kazandığı Pennsylvania, Georgia, Arizona ve Michigan'ın ardından Wisconsin'de de seçim sonuçları Biden lehine tescil edilerek resmiyet kazanmış oldu.

AA'nın haberine göre; ABD'de tüm eyaletlerdeki seçim sonuçlarının 8 Aralık gününe kadar tescil edilmesi ve belirlenen toplam 538 delegenin 14 Aralık'ta başkent Washington DC'de oylarını kullanması bekleniyor.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Biden, 306 delegeye ulaşırken, mevcut Başkan Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.