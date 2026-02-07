Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Wolverhampton: 1 - Chelsea: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Wolverhampton: 1 - Chelsea: 3 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasında Chelsea, deplasmanda Wolves'i 3-1 mağlup etti. İlk yarıda Cole Palmer'ın golleriyle ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkaran Chelsea, puanını 43'e yükseltti. Wolves ise haftayı 8 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 20:39 Güncelleme: 07.02.2026 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chelsea, Cole Palmer'la fişi çekti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasında Chelsea, Wolves ile deplasmanda karşılaştı. Molineux Ground'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Chelsea oldu.

        Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 13 (p), 35 (p) ve 38. dakikalarda Cole Palmer attı. Ev sahibinin tek golünü ise 54. dakikada Toluwalase Arokodare kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Chelsea, puanını 43'e yükseltti. Son sırada yer alan Wolves ise 8 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki Wolves, Nottingham Forest'a konuk olacak. Chelsea, Leeds United'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayseri'de Epstein'e benzeyen adam isyan etti

        Kayseri'de Epstein'e benzeyen adam isyan etti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Domenico Tedesco HT Spor'a konuşuyor!
        Domenico Tedesco HT Spor'a konuşuyor!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!