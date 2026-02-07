Wolverhampton: 1 - Chelsea: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasında Chelsea, deplasmanda Wolves'i 3-1 mağlup etti. İlk yarıda Cole Palmer'ın golleriyle ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkaran Chelsea, puanını 43'e yükseltti. Wolves ise haftayı 8 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasında Chelsea, Wolves ile deplasmanda karşılaştı. Molineux Ground'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Chelsea oldu.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 13 (p), 35 (p) ve 38. dakikalarda Cole Palmer attı. Ev sahibinin tek golünü ise 54. dakikada Toluwalase Arokodare kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Chelsea, puanını 43'e yükseltti. Son sırada yer alan Wolves ise 8 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki Wolves, Nottingham Forest'a konuk olacak. Chelsea, Leeds United'ı ağırlayacak.