Paylaşımına fotoğrafçı Dudi Hasson'u etiketleyen yıldız, "İlk modellik işlerimden birinde birlikte çalıştık ve 20 yıl sonra hala fotoğrafçım ve yakın arkadaşım. Dudi beni en eşsiz anlarda yakalayabilecek yeteneğe sahip ve bu da o nadir anlardan biri" ifadelerini kullandı.