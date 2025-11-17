Wonderful, Türkiye pazarına girdi

Yapay zeka agent platformu Wonderful, Türkiye’deki faaliyetlerine ve yatırımlarına resmen başladığını duyurdu. Şirketin Türkiye'deki tüm operasyonlarını kurmak ve yönetmek üzere, Neyran Arslantürk, Wonderful Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

2025 yılının başında kurulan Amsterdam merkezli global yapay zeka platformu Wonderful, entegre AI agent hizmetleri ile şirketlerin ses, sohbet ve e-posta gibi kanallar üzerinden her dilde müşteri hizmeti sunan yapay zeka agent’ları (temsilcileri) oluşturmasına, yönetmesine ve izlemesine olanak tanıyor. Platform, çalışan eğitimi, satış desteği, yasal uyumluluk, dahili BT desteği ve işe alım (onboarding) süreçleri gibi yeni alanlara da genişliyor.

Türkiye lansmanı öncesinde 100 milyon dolar yatırım aldı

Şirket, Türkiye lansmanıyla eş zamanlı olarak 11 Kasım’da 100 milyon dolarlık A Serisi yatırım aldığını duyurdu. Index Ventures liderliğinde gerçekleşen tura, Insight Partners ve IVP gibi yatırımcıların yanı sıra mevcut yatırımcılar Bessemer Venture Partners ve Vine Ventures da katıldı. Bu son gelişmeyle birlikte, Wonderful’ın kuruluşundan kısa bir süre sonra aldığı 34 milyon dolar tohum yatırımla birlikte son 12 ayda toplam yatırım miktarı 134 milyon dolara ulaştı.