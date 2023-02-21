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Wout Weghorst İngiltere'yi ikiye böldü!

Beşiktaş'tan ayrılarak ocak ayında İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, İngiliz futbol yorumcularını ikiye bölmüş durumda. Bir kısım yorumcu, Hollandalı golcüyü adeta yerden yere vururken, ManU'nun efsane isimleri ise 30 yaşındaki yıldıza sahip çıktı.

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  • Wout Weghorst İngiltere'yi ikiye böldü!

    Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak İngiliz devi Manchester United'a giden Wout Weghorst, Ada'da gündem olmaya devam ediyor. 
  • Wout Weghorst İngiltere'yi ikiye böldü!

    ManU'ya imza attığı ilk dönemde eleştirilen Hollandalı futbolcu, son maçlarda sergilediği performansın ardından Ada basınını adeta ikiye bölmüş durumda. 
  • Wout Weghorst İngiltere'yi ikiye böldü!

    İngiltere'nin ünlü televizyoncusu Richard Keys, Wout Weghorst yüzünden Manchester United'ın her hafta 10 kişi oynadığını söyledi.
  • Wout Weghorst İngiltere'yi ikiye böldü!

    "M.UNITED HER HAFTA 10 KİŞİ OYNUYOR"

    beIN Sports'ta sunuculuk yapan Keys, "Weghorst yüzünden, Manchester United her hafta 10 kişi oynuyor! Demek istediğim, Weghorst çok fazla çaba göstermiyor, değil mi? Hadi, biraz dürüst olun!" dedi.
  • Wout Weghorst İngiltere'yi ikiye böldü!

    Manchester United'ın efsane isimleri Paul Parker ve Gary Neville ise Hollandalı futbolcunun elinden geleni yaptığını söyleyerek eleştirilerin haksızlık olduğunu belirttiler.
  • Wout Weghorst İngiltere'yi ikiye böldü!

    "YARGILAMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

    Weghorst'a karşı acımasızca eleştiriler olduğunu söyleyen Paul Parker, "İnsanların Weghorst'a karşı çok sert yorumlar yaptığını düşünüyorum. Şu ana kadar üç maça çıktı ve onu yargılamak için çok erken. Burası Manchester United evet, insanlar sizi yargılayabilir. Burada oynayan herkes baskı altındaydı ve günün 24 saati bununla başa çıkmak zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.
  • Wout Weghorst İngiltere'yi ikiye böldü!

    "RONALDO TARAFTARLARI WEGHORST'A ÇAMUR ATIYOR"

    Cristiano Ronaldo hayranlarının Weghorst hakkındaki eleştirilerine de katılmadığını belirten Parker, "Weghorst, Cristiano Ronaldo değil, Ronaldo daha iyi futbolcuydu ama bu adamın sunduğu daha farklı şeyler var. Çok çalışıyor ve kulübe katkı sağlamanın peşinde. Ronaldo'nun taraftarları ona çamur atmaya çalışıyor. Bu bir rezalet" dedi.
  • Wout Weghorst İngiltere'yi ikiye böldü!

    "WEGHORST OLMADAN YAPAMAZ..."

    Manchester United'ın unutulmaz futbolcularından Gary Neville da yaptığı açıklamalarla Weghorst'a sahip çıktı. Neville, "Wout Weghorst, Manchester United'ın forveti olacak kalitede değil ancak şu an Manchester United yaptıklarını, Weghorst olmadan yapamaz" dedi.
  • Wout Weghorst İngiltere'yi ikiye böldü!

    "HER ŞEYİYLE MÜCADELE EDİYOR"

    Gary Neville son olarak yorumunu şu ifadelerle noktaladı: "Dördüncü forvet olarak oynayabilir. Sahaya farklı şeyler getirebilir. Weghorst'u seviyorum. Her şeyiyle mücadele ediyor ve takıma katkı veriyor ancak Manchester United, şampiyonluklara ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecekse daha kaliteli oyunculara ihtiyacı olacak."
  • Wout Weghorst İngiltere'yi ikiye böldü!

    10 MAÇTA 2 GOLE KATKI

    30 yaşındaki santrfor bu sezon Manchester United formasıyla 10 resmi maçta şans bulurken, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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