"YARGILAMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

Weghorst'a karşı acımasızca eleştiriler olduğunu söyleyen Paul Parker, "İnsanların Weghorst'a karşı çok sert yorumlar yaptığını düşünüyorum. Şu ana kadar üç maça çıktı ve onu yargılamak için çok erken. Burası Manchester United evet, insanlar sizi yargılayabilir. Burada oynayan herkes baskı altındaydı ve günün 24 saati bununla başa çıkmak zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.