Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya WP: ABD, Venezuela'ya askeri müdahalesinde yaklaşık 75 kişinin öldüğünü değerlendiriyor | Dış Haberler

        WP: ABD, Venezuela'ya askeri müdahalesinde yaklaşık 75 kişinin öldüğünü değerlendiriyor

        ABD'nin, Venezuela'ya askeri müdahalesinde, Venezuelalı ve Kübalı güvenlik güçlerinin yanı sıra sivillerin de arasında bulunduğu yaklaşık 75 kişinin öldürüldüğünü değerlendirdiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 08:23 Güncelleme: 07.01.2026 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        WP: ABD müdahalesinde 75 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Washington Post'a (WP) konuşan yetkililer, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin iddialarda bulundu.

        ABD hükümetinin, söz konusu askeri müdahalede yaklaşık 75 kişinin öldüğünü değerlendirdiğini öne süren yetkililer, bu kişiler arasında Venezuela ve Küba'dan güvenlik güçlerinin yanı sıra sivillerin de olduğuna işaret etti.

        Bir yetkili müdahalede 67 kişinin öldürüldüğünü iddia ederken, diğer yetkili ise 75 ila 80 kişinin öldüğü değerlendirmesini paylaştı.

        7 ABD ASKERİ YARALANDI

        Fox News'a konuşan kaynaklar ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasıyla sonuçlanan askeri müdahalede 7 ABD askerinin yaralandığını aktardı.

        REKLAM

        Yetkililer 5 askerin göreve döndüğü bilgisini paylaşırken, 2 askerin ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.

        Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Venezuela tarafında en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        Ne olmuştu?

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

        Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 04 Ocak 2026 (Lidersiz Venezuela'yı Neler Bekliyor?)

        Venezuela'da yeni dönem. FBI Ajanları Maduro'yu uçaktan indirerek gözaltına aldı. BM'den acil venezuela toplantısı. ABD sokaklarında protesto. Trump: Venezuela'yı biz yöneteceğiz. ABD hangi ülkelere gözdağı verdi? Dışişleri'nden Venezuela tepkisi. ABD hangi ülkelere ve neden uyarıda bulundu? En düşük emekli aylığı ne olacak? Elif Kumal nerede? Yunanistan Hava sahasında kriz. Ana Haber Bülteni'ni Hülya Hökenek sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Buldozer Fenerbahçe!