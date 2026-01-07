WP: ABD, Venezuela'ya askeri müdahalesinde yaklaşık 75 kişinin öldüğünü değerlendiriyor

Ana Haber Bülteni - 04 Ocak 2026 (Lidersiz Venezuela'yı Neler Bekliyor?)

Venezuela'da yeni dönem. FBI Ajanları Maduro'yu uçaktan indirerek gözaltına aldı. BM'den acil venezuela toplantısı. ABD sokaklarında protesto. Trump: Venezuela'yı biz yöneteceğiz. ABD hangi ülkelere gözdağı verdi? Dışişleri'nden Venezuela tepkisi. ABD hangi ülkelere ve neden uyarıda bulundu? En düşük emekli aylığı ne olacak? Elif Kumal nerede? Yunanistan Hava sahasında kriz. Ana Haber Bülteni'ni Hülya Hökenek sundu.