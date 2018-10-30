Wrexham - Hartlepool United maçı öncesi rakamlar

İngiltere Ulusal Lig maçında Wrexham ile Hartlepool United, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:45. Maç öncesi Wrexham 35 puanla 3. sırada, Hartlepool United 29 puanla 8. sırada bulunuyor. Wrexham, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hartlepool United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 450 kodlu maçı oynayanlar; Wrexham galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.10, Hartlepool United galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Wrexham son haftadaki Solihull Moors müsabasında 1-0 kazandı.

Hartlepool United, Halifax Town karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Wrexham, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, yaşadı ve 13 gol atıp 3 gol yedi.

Hartlepool United, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hartlepool United 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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